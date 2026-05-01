Lebukott Wáberer 100 milliós támogatásával Magyar Péter, most visszautalja

Wáberer György kiterítette lapjait: hatalmas összeggel támogatta a Tisza Párt kampányát
Magyarország egyik leggazdagabb embere mindezért cserébe „egy élhető országot kér”, és úgy gondolja, hogy április 12-én „rendszerváltás” történt idehaza.
„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk” – fogalmazott a leendő miniszterelnök.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt Wáberer György, aki az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta a Fideszt és annak politikáját. Magyarország egyik leggazdagabb embere a beszélgetés során Rónai Egonnak azt is elárulta, hogy személyesen is találkozott Magyar Péterrel, és
a Tisza Pártot 100 millió forinttal támogatta.
Nem kellett sokat várni arra, hogy erre az interjúra Magyar Péter is reagáljon. A leendő miniszterelnök pénteken Facebook-oldalán arról írt, hogy miután eljutott hozzá az a hír, hogy Wáberer azt nyilatkozta az ATV műsorában, hogy másfél éve támogatja a Tiszát, megnézte, mi igaz ebből. Ez alapján kiderült, hogy a milliárdos a választások előtt 5 nappal valóban átutalt 5x20 millió forintot a párt számlájára, előtte azonban egy forintot sem kaptak tőle.
A pártvezér úgy fogalmazott, hogy a Tiszánál „nagyon büszkék” arra, hogy minden, így a párt finanszírozása is törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és köszönetet mondott annak a több tízezer választónak, aki a rendszerváltó kártyán keresztül támogatta a munkájukat.
Ezután kijelentette, hogy még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/„oligarchát” hozzájuk kössék, illetve azt, hogy bárki úgy érezze, rájuk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, még akkor is, ha csak önmarketingről van szó, ezért úgy döntöttek, hogy
hétfőn visszautalják Wáberer Györgynek az 5x20 millió forintot.
Magyar Péter előre tekintve arra is kitért, hogy akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy azt látják, hogy valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautaljuk a támogatását.
A leendő kormányfő végül arra is ígéretet tett, hogy a törvényes határidőn belül elszámolnak minden beérkezett támogatással és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
