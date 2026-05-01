Lebukott Wáberer 100 milliós támogatásával Magyar Péter, most visszautalja

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt Wáberer György, aki az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta a Fideszt és annak politikáját. Magyarország egyik leggazdagabb embere a beszélgetés során Rónai Egonnak azt is elárulta, hogy személyesen is találkozott Magyar Péterrel, és

a Tisza Pártot 100 millió forinttal támogatta.

Nem kellett sokat várni arra, hogy erre az interjúra Magyar Péter is reagáljon. A leendő miniszterelnök pénteken Facebook-oldalán arról írt, hogy miután eljutott hozzá az a hír, hogy Wáberer azt nyilatkozta az ATV műsorában, hogy másfél éve támogatja a Tiszát, megnézte, mi igaz ebből. Ez alapján kiderült, hogy a milliárdos a választások előtt 5 nappal valóban átutalt 5x20 millió forintot a párt számlájára, előtte azonban egy forintot sem kaptak tőle.