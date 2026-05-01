Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt támogatás Magyar Péter oligarcha Wáberer György

Lebukott Wáberer 100 milliós támogatásával Magyar Péter, most visszautalja

2026. május 01. 09:50

„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk” – fogalmazott a leendő miniszterelnök.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt Wáberer György, aki az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta a Fideszt és annak politikáját. Magyarország egyik leggazdagabb embere a beszélgetés során Rónai Egonnak azt is elárulta, hogy személyesen is találkozott Magyar Péterrel, és

a Tisza Pártot 100 millió forinttal támogatta. 

Nem kellett sokat várni arra, hogy erre az interjúra Magyar Péter is reagáljon. A leendő miniszterelnök pénteken Facebook-oldalán arról írt, hogy miután eljutott hozzá az a hír, hogy Wáberer azt nyilatkozta az ATV műsorában, hogy másfél éve támogatja a Tiszát, megnézte, mi igaz ebből. Ez alapján kiderült, hogy a milliárdos a választások előtt 5 nappal valóban átutalt  5x20 millió forintot a párt számlájára, előtte azonban egy forintot sem kaptak tőle.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Tovább a cikkhezchevron

A pártvezér úgy fogalmazott, hogy a Tiszánál „nagyon büszkék” arra, hogy minden, így a párt finanszírozása is törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és köszönetet mondott annak a több tízezer választónak, aki a rendszerváltó kártyán keresztül támogatta a munkájukat.

Nem szeretnék, hogy bármely „oligarchát” is hozzájuk kössék

Ezután kijelentette, hogy még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/„oligarchát” hozzájuk kössék, illetve azt, hogy bárki úgy érezze, rájuk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, még akkor is, ha csak önmarketingről van szó, ezért úgy döntöttek, hogy 

hétfőn visszautalják Wáberer Györgynek az 5x20 millió forintot.

Magyar Péter előre tekintve arra is kitért, hogy akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy azt látják, hogy valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautaljuk a támogatását. 

A leendő kormányfő végül arra is ígéretet tett, hogy a törvényes határidőn belül elszámolnak minden beérkezett támogatással és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. május 01. 11:42
Ez a rendes, már mindig is tiszta és egyenes Wáberer, csak úgy dobálózik a 100 milliókkal? A másik, a Sinkó Ottó is előjött, most már ő is többet fizetne az államkasszába (Portfólió) Balog Levente is megigazult, mind mentik az irhájukat. Amilyen a mosdó, olyan a törülköző! Tisza, ja, tiszta.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. május 01. 11:42
Pöti elvtársból báró lett , kutyabőrt vásárolhat. Volt felesége Judit addig helyeztette fentebb fentebb minisztert csinált belőle. .
Válasz erre
2
0
campesino
2026. május 01. 11:41
Pohar Dani, masik buzi Dani halott emberek hullak
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. május 01. 11:38
Zsolt75 2026. május 01. 11:37 Aki nem kommunsta az nem lehet gazdag nem jár neki , csak a kommunista lehet vörösbáró neki jár , de nem munkával , szerinted.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!