Gondolkodó robotok a harctéren

Stratégiai válaszok, etikai normák és a jövő hadszíntere

A geopolitikai játszma már elkezdődött, és az Egyesült Államok döntéshozóinak előbb-utóbb választ kell adniuk arra, hogyan reagálnak Kína és Oroszország előretörésére. A késlekedés a fejlesztések terén akár végzetesnek bizonyulhat, hiszen a jövő háborúi elképzelhetők olyan környezetben, ahol az emberi irányítás akadozik vagy teljesen megszűnik.

Sajnos, vagy nem sajnos, de a mesterséges intelligencia által vezérelt autonóm fegyverek lehetnek az egyedüli hatékony eszközök a rádiófrekvenciákat teljesen elárasztó, zavaró jelekkel teli harctereken.

Ugyanakkor a nyugati értékek, az emberi jogok, a humanitárius normák és a háborús jog tisztelete megkövetelik, hogy az MI-fejlesztések ne csak a puszta katonai hatékonyságról szóljanak. Ha az Amerikai Egyesült Államok már most nekilát kidolgozni azokat az algoritmusokat, amelyek tiszteletben tartják a háborús jogot, a civil áldozatok minimalizálására törekednek, és átlátható, számonkérhető módon működnek, akkor lehetőség nyílhat egy olyan szabvány megteremtésére, amely példát mutat a nemzetközi közösség számára.

A katonai szakértők szerint a robotok és az emberek hadszíntéri együttműködésének finomhangolása is kulcsfontosságú feladat. Az emberi katona és az autonóm drón vagy harci jármű közötti partnerség, a feladatok megosztása, a kölcsönös bizalom és a kommunikáció nélkül is működő hatékony együttműködés kulcsfontosságú lesz. Az MI vezérelte rendszerek hibázhatnak, de ne feledjük, az emberek is. Az érzelmi motivációk, a fáradtság, a rossz információk is téves döntésekhez vezethetnek.