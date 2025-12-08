Új energiakereskedelmi központ született: elindult az MVM ONEnergy (X)

A földgázportfóliónál a vállalat alapvető kereskedelmi stratégiája szerint is cél a diverzifikálás, ami a magyar és régiós ellátásbiztonság fejlesztése szempontjából is fontos. A hosszú távú beszerzés mellett megjelentek az új LNG-források, köztük a Krk-szigeti terminálból érkező mennyiségek, amelyek a földrajzi közelség miatt a jövőben is kiemelt szerepet játszhatnak ebben a folyamatban. Az MVM ONEnergy emellett aktívan épít a keleti forrásokra, és jó kapcsolatot ápol olyan régiós szereplőkkel, mint az azeri SOCAR vagy a török BOTAS.

A vállalat villamosenergia-portfóliója kereskedelmi oldalon a teljes MVM-es áramtermelés piacra vitelét jelenti – beleértve az erőművek által nyújtott rendszerszintű szolgáltatások menedzselését is. A legnagyobb szerződéses partner a Paksi Atomerőmű, amelyet az áram mennyisége alapján a Mátrai Erőmű követ, majd a megújulók és a hagyományos tüzelésű, kisebb erőművek következnek, de vannak az MVM-től független piaci szerződései a vállalatnak.

Az MVM ONEnergy megalakulása új üzletágakat is erősít. Az origination terület, amely a vállalatoknak kínál, testre szabott energiaszerződéseket és zöldtermékeketet. Hasonló igaz a cross-commodity tradingre, amely több termék (mint a földgáz és áram) közötti összefüggésekre építve tud kockázatot csökkenteni és kereskedelmi előnyt teremteni. A vállalat működése egyre inkább adatvezérelté válik: modern kereskedési rendszerek, valós idejű kockázatkezelés és mesterséges intelligenciára épülő előrejelzések segítik a döntéseket. A fenntarthatóság a teljes vállalati működés része. Az MVM ONEnergy biogáz- és biometán-projektekben is aktív, miközben a zöld árampiaci termékek és hosszú távú PPA-szerződések iránt is növekvő kereslet mutatkozik.

A több mint 300 fős szakmai csapattal induló MVM ONEnergy az MVM Csoport meghatározó pillére lett, amely a következő években várhatóan tovább erősíti regionális pozícióját. A társaság egyik stratégiai célja, hogy működését teljes mértékben adatvezéreltté tegye, hogy így minden kereskedelmi döntés megalapozott elemzésekre épüljön. A vállalat ennek érdekében olyan fejlett kereskedési és kockázatkezelési rendszereket, folyamatokat vezet be, amelyekben kiemelt szerepet kapnak a digitális megoldások, az adatalapú előrejelzések és a mesterséges intelligencia. A cél, hogy az MVM ONEnergy az MVM Csoporton belül egyedülálló analitikai és döntéstámogató képességekkel rendelkezzen, amely nemcsak a kereskedelmi tevékenységet teszi hatékonyabbá, hanem csoportszinten is hozzájárul a versenyképesség és az innováció erősítéséhez.

Az elmúlt időszakban két jelentős szerződést kötött az MVM ONEnergy. Az egyik egy tíz évre szóló a francia Engie céggel, már nem kifejezetten a Krk-szigetihez, hanem opcionálisan nyugat-európai LNG-terminálokhoz kötődően. Az adott szállítmányt ennek alapján több kikötőbe is kérheti a vállalat. Emellett a Shellel is kötött egy tízéves szerződést a cég. Az MVM ONEnergy a közeljövőben is tervez olyan alternatív szerződéseket kötni, amelyek LNG-oldalon nyitnak meg további diverzifikációs lehetőségeket.