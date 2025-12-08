Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nordmann fenyőfa karácsony

Árak, típusok, termelők: itt van minden, amit idén a karácsonyfákról tudni kell

2025. december 08. 14:16

A vásárlóknak ebben az évben a lucfenyőért ötezer, az ezüstfenyőért hétezer, míg a nordmann fenyőért tízezer forint körüli összeget kell fizetniük méterenként.

2025. december 08. 14:16
null

A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit, hazai fenyőt díszít fel otthonában – közölte az Agroinform.hu az MTI-vel. A vásárlóknak ebben az évben a lucfenyőért ötezer, az ezüstfenyőért hétezer, míg a nordmann fenyőért tízezer forint körüli összeget kell fizetniük méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15 százalékos eltérések is lehetnek, az árak leginkább a nordmann fenyő esetében szóródnak. 

A portál felmérése szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián
Tovább a cikkhezchevron

a legdrágább fenyőfaj, a nordmann fenyő iránt a vásárlók 59 százaléka érdeklődik, 

a lucfenyő 24, az ezüstfenyő 14 százalékos aránnyal áll a lista következő helyein. A felmérésből az is kiderül, hogy a vevők 58 százaléka másfél méter feletti, 42 százaléka ennél kisebb fenyőt tervez vásárolni, míg gyökeres, földlabdával árusított fák iránt a vásárlók 18 százaléka érdeklődik. Az Agroinform.hu tájékoztatása szerint jelenleg a lakosság negyede díszít karácsonykor műfenyőt, amelynek kiválasztásakor a leggyakoribb indok a környezet védelme. A portál azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő.

Az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják, Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát.

Nyitókép: Ficsor Márton

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. december 08. 14:39
auditorium 2025. december 08. 14:29 Több országban műfenyővel ünnepelnek, lehet igazi tobozokat és diókat befesteni és ráaggatni. ---------- amikor használat után ki lesz baszva akkor melyik bomlik le és melyik marad egybe még évszázadokig? a műfenyő egy hatalmas átbaszás, csak a legtöbben elfelejtenek belegondolni, csak a szegény fát ne vágják ki részig jutnak
Válasz erre
6
0
auditorium
2025. december 08. 14:29
Kár a sok szép kivágott femyőért. Bölcsebb lenne gyökeres kisméretű fenyőt venni, amit ki lehet ültetni a kertbe vagy elajándékozni. Több országban műfenyővel ünnepelnek, lehet igazi tobozokat és diókat befesteni és ráaggatni. Igy van rajta valami igazi disz is. Lehangoló látvány jan.6. után a sok kidobott fenyőt látni a kukák körül. Bécsben is hasonló a helyzet. Ezen azonban lehet javitani és a környezetünket védeni.
Válasz erre
1
3
nempolitizalok-0
2025. december 08. 14:22
Évek óta műfenyő van. Már az első évben kifizette az árát.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!