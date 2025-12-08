Árak, típusok, termelők: itt van minden, amit idén a karácsonyfákról tudni kell

a legdrágább fenyőfaj, a nordmann fenyő iránt a vásárlók 59 százaléka érdeklődik,

a lucfenyő 24, az ezüstfenyő 14 százalékos aránnyal áll a lista következő helyein. A felmérésből az is kiderül, hogy a vevők 58 százaléka másfél méter feletti, 42 százaléka ennél kisebb fenyőt tervez vásárolni, míg gyökeres, földlabdával árusított fák iránt a vásárlók 18 százaléka érdeklődik. Az Agroinform.hu tájékoztatása szerint jelenleg a lakosság negyede díszít karácsonykor műfenyőt, amelynek kiválasztásakor a leggyakoribb indok a környezet védelme. A portál azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő.

Az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják, Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát.