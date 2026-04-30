Megvan, ki lehet Giorgia Meloni balos kihívója: egy techno partival robbant be a politikába

Betlehem-háború Olaszországban: Genova baloldali polgármestere inkább Télapó-falut nyitott
A Liga jobboldali párt főtitkárhelyettese hordozható betlehemmel válaszolt.
Az olasz baloldal új arcot talált, aki akár komoly politikai szereplővé is válhat a következő választások előtt. A Politico szerint Giorgia Meloni egyik lehetséges kihívója egy volt olimpikonból lett polgármester, aki gyorsan országos figyelmet szerzett.
Az olasz baloldal új reménységeként emlegetik Silvia Salist, aki potenciális kihívóként merül fel Giorgia Meloni ellen a következő parlamenti választások előtt. A Politico beszámolója szerint a genovai polgármester látványos belépőt produkált az országos politikai térbe, miközben továbbra sem jelentette be hivatalosan, hogy indulna.
Salis neve akkor került igazán reflektorfénybe, amikor egy nagyszabású techno partit szervezett Genova központjában, a Piazza Matteottin. A képek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, különösen annak fényében, hogy Giorgia Meloni kormányának egyik első intézkedése az illegális rave-ek elleni fellépés volt.
A Politico szerint a politikai időzítés is kedvező számára. A kormány márciusban vereséget szenvedett egy igazságügyi reformokról szóló népszavazáson, ami új lendületet adott az ellenzéknek, és felvetette a lehetőséget, hogy a baloldal a következő választáson versenyben lehet a hatalomért. A kérdés azonban továbbra is az, hogy ki vezetheti ezt a tábort. Salis egyelőre nem kötelezte el magát, de egy korábbi nyilatkozatában elismerte:
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érdekelne [a nemzeti politika] valamikor.
Azóta óvatosabban fogalmaz, és hangsúlyozza, hogy jelenlegi feladataira koncentrál. Közben támogatottsága már mérhető. Egy friss felmérés szerint egy esetleges listája 6,5 százalékos eredményt érhetne el országosan, ami jelentős szám annak fényében, hogy sem párttal, sem hivatalos jelöltséggel nem rendelkezik. Ez az eredmény ráadásul közelítené a baloldali tömböt a jobboldali koalícióhoz.
Salis szerint a baloldal legnagyobb problémája nem a vezető személye, hanem az együttműködés hiánya. Mint fogalmazott:
Nem a vezető a kérdés, hanem az, hogy egységesen lépjenek fel, és azt az üzenetet adják, hogy egy kormányzásra kész erő áll készen.
A genovai választáson szerzett tapasztalataira hivatkozva úgy véli, a siker kulcsa a kompromisszum.
A győzelemhez egység kell, ami kompromisszumokat jelent
– mondta, utalva arra, hogy széles politikai támogatással jutott hatalomra városában. Politikai pályája ugyanakkor nem a klasszikus utat követte. Salis tízszeres olasz bajnok kalapácsvető volt, kétszer szerepelt olimpián, majd sportkarrierje után az Olasz Olimpiai Bizottság alelnöke lett. Innen érkezett a politikába kompromisszumos jelöltként. Megjelenése és stílusa is a figyelem középpontjába került, amit nem mindenki fogadott pozitívan. Kritikáira reagálva kijelentette:
A politikában létezik a nőgyűlölet.
Szerinte a nőket gyakran nem szakmai teljesítményük, hanem személyes jellemzőik alapján ítélik meg. Programját illetően kezdetben progresszív intézkedésekkel hívta fel magára a figyelmet, például LMBTQ-ügyek támogatásával és szociális intézkedésekkel. Országos ambíciói kapcsán azonban egyre inkább a középre pozicionálja magát, és olyan témákra helyezi a hangsúlyt, mint az egészségügy, a munka és a biztonság. Salis Giorgia Meloni kormányát több területen is bírálta, különösen a nők helyzetével kapcsolatban. Úgy fogalmazott:
Nem elég, hogy a személyes karriered jól alakult, ha nem adsz valódi lendületet a nőket támogató politikáknak.
Azt, hogy végül valóban ő lesz-e Giorgia Meloni kihívója, még nem lehet biztosan tudni. Az viszont egyértelmű, hogy megjelenése új dinamikát hozott az olasz baloldalon, és olyan kérdéseket vetett fel, amelyekkel a politikai tábor már nem tudja elkerülni a szembenézést.
Nyitókép: Facebook / Silvia Salis Sindaca