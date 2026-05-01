andrij szibiha giorgia meloni Velencei Biennálé

A legnagyobb művészeti fesztivált is elérte az orosz–ukrán háború

2026. május 01. 21:15

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólította a Velencei Biennálé szervezőit, tiltsák meg Oroszország részvételét.

Ukrajna is részt vesz az idei Velencei Biennálén, amely körül az elmúlt hetekben óriási botrány robbant ki. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra szólította fel a világ legnagyobb művészeti fesztiváljának szervezőit, hogy tiltsák meg Oroszország részvételét, először azt követően, hogy 2022-től az orosz pavilon nem nyitott ki az ukrán konfliktus miatt – számolt be a Politico.

A biennálé szervezői engedélyezték Moszkva részvételét az idén novemberben tartandó fesztiválon, ami több hétig tartó heves vita után oda vezetett, hogy a zsűri lemondott, mivel elutasítják az orosz részvételt.

A szervezők ezért idén másképp díjazzák a művészeket: a közönség dönthet ki kapja a legjobb olasz és a legjobb nemzetközi művésznek járó arany oroszlán díjat. A zsűri a lemondását azzal indokolta, hogy nem hajlandók együttműködni olyan országvezetőkkel, akiket a Nemzetközi Büntetőbíróság emberiesség elleni bűncselekményekkel vádol. Ez Oroszország mellett Izrael vezetőjét érinti.

Az ukrán külügyminiszter azt követően, hogy a zsűri lemondott, jelezte a szervezőknek, még van idejük visszavonni hozzájárulásukat az oroszok részvételéhez. 

A biennálé szervezőinek a gyáva döntéséről van szó. Az agresszor kultúrája nem semleges háború idején, és soha nem szabad felhasználni az agresszor érdekeinek szolgálatára, bűneinek eltussolására és propagandájának terjesztésére

– emelte ki Anrdrij Szibiha. A szervezők ugyanakkor korábban azt közölték, a döntését a nyitottság és a párbeszéd alapelveivel összhangban hozták meg, a kiállítást pedig a művészet, a kultúra szabadsága nevében kötött béke helyszínének nevezték.

A vezető politikusok is reagáltak

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is reagált az orosz részvételre, jelezte, az olasz kormány nem ért egyet a szervezők döntésével, állami beavatkozásra utaló szándékról ugyanakkor nem beszélt. Alessandro Giuli kulturális miniszter pedig – több más uniós országgal együtt – már bejelentette, bojkottálják az eseményt.

Kajla Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig kilátásba helyezte, hogy Brüsszel várhatóan csökkenti a Velencei Biennálé szervezéséhez nyújtott támogatást.

Nyitókép: Aleksander Kalka, Aleksander Kal / NurPhoto / NurPhoto / AFP

 

