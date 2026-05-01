A legnagyobb művészeti fesztivált is elérte az orosz–ukrán háború

Ukrajna is részt vesz az idei Velencei Biennálén, amely körül az elmúlt hetekben óriási botrány robbant ki. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra szólította fel a világ legnagyobb művészeti fesztiváljának szervezőit, hogy tiltsák meg Oroszország részvételét, először azt követően, hogy 2022-től az orosz pavilon nem nyitott ki az ukrán konfliktus miatt – számolt be a Politico.

A biennálé szervezői engedélyezték Moszkva részvételét az idén novemberben tartandó fesztiválon, ami több hétig tartó heves vita után oda vezetett, hogy a zsűri lemondott, mivel elutasítják az orosz részvételt.

A szervezők ezért idén másképp díjazzák a művészeket: a közönség dönthet ki kapja a legjobb olasz és a legjobb nemzetközi művésznek járó arany oroszlán díjat. A zsűri a lemondását azzal indokolta, hogy nem hajlandók együttműködni olyan országvezetőkkel, akiket a Nemzetközi Büntetőbíróság emberiesség elleni bűncselekményekkel vádol. Ez Oroszország mellett Izrael vezetőjét érinti.