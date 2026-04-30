facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
benzin gázolaj üzemanyagár

A munka ünnepe nem az üzemanyagár ünnepe lesz

2026. április 30. 16:21

A védett ár azonban továbbra is érvényes.

null

A munka ünnepén további áremelkedésre számíthatunk – írja a holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 6 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik várhatóan.

2026.04.30-án a következő piaci átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 684 Ft/liter
  • Gázolaj: 721 Ft/liter

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026.március 10-i hatállyal bevezette a védett árat.

Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a

  • 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter,
  • a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
wadcutter
2026. április 30. 17:36
május 9-től elvárom poloskától a 480 forintos benzinárat
