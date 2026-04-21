Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kármán andrás üzemanyag árak mol

Itt vannak a számok: ennyivel lett megfizethetőbb a benzin az Orbán-kormány alatt

2026. április 21. 07:56

Míg 2010-ben egy átlagfizetésből körülbelül 400 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, addig 2025-re ez a mennyiség több mint duplájára, 815 literre nőtt.

A havi nettó átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége 2025-ben a kétszeresére nőtt 2010-hez képest – állapítja meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az intézet szerint a védett ár kivezetésével, a piaci árak visszatérésével évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe – írja a Világgazdaság

Az elemzés szerint bár Magyarországon jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az elmúlt másfél évtizedben, a megfizethetőség mégis javult. 2010 és 2025 között a benzin ára 76, a dízelé 88 százalékkal nőtt, ami elmarad az ugyanebben az időszakban mért, 93 százalékos inflációtól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ugyanakkor az üzemanyagok súlya a háztartások kiadásaiban nőtt: a fogyasztói kosárban 5,7 százalékról 7,3 százalékra emelkedett, így az árváltozások ma nagyobb hatással vannak a családi költségvetésre.

A bérekhez viszonyítva viszont kedvezőbb a helyzet:

 míg 2010-ben egy átlagfizetésből körülbelül 400 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, addig 2025-re ez a mennyiség több mint duplájára, 815 literre nőtt.

A márciusban bevezetett védett ár hatására tovább nőtt a megvásárolható mennyiség: egy átlagkeresetből 886 liter benzin vagy 857 liter dízel vásárolható.

Ezt is ajánljuk a témában

A GKI jelezte: áprilisban az alacsonyabb áron vásárolt készletek kimerülhetnek, és ezután csak magasabb áron lehet azokat feltölteni; a növekvő költségeket azonban valamelyik piaci szereplőnek, így a Molnak, vagy a költségvetésnek kell állnia, mindaddig, amíg a hatósági ár érvényben van. Az intézet számításai szerint a piaci árak mellett a nettó átlagkeresetből megvásárolható benzin mennyisége 765 liter, a dízelé 677 liter lenne – írja a lap.  

Nyitókép: Pixabay

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
narancsliget1
2026. április 21. 09:16
Igyatok benzint.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. április 21. 08:47
Ahol nálunk is olcsóbb a brenyó ott mennyi a fizetés? Ja, kit érdekel az, hogy a miénk többszöröse?
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. április 21. 08:14
Kicsit mintha elkéstünk volna ezekkel a számokkal..
Válasz erre
2
0
pipa89
2026. április 21. 08:11
Az elkövetkező hónapokban ezt fogjuk csinálni: számolgatunk, hogy mennyivel lesz drágább a létfenntartás, mint az Orbán-korszakban. Aztán a végén azt fogjuk számolgatni, hogy mennyivel lett rövidebb az államkincstár és a zsebünk. Keserű lesz az ébredés!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!