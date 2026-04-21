Itt vannak a számok: ennyivel lett megfizethetőbb a benzin az Orbán-kormány alatt

A havi nettó átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége 2025-ben a kétszeresére nőtt 2010-hez képest – állapítja meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az intézet szerint a védett ár kivezetésével, a piaci árak visszatérésével évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe – írja a Világgazdaság.

Az elemzés szerint bár Magyarországon jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az elmúlt másfél évtizedben, a megfizethetőség mégis javult. 2010 és 2025 között a benzin ára 76, a dízelé 88 százalékkal nőtt, ami elmarad az ugyanebben az időszakban mért, 93 százalékos inflációtól.