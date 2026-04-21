Itt vannak a számok: ennyivel lett megfizethetőbb a benzin az Orbán-kormány alatt

Orbán Viktor aláírta: marad a kamatstop, az árrésstop, és rögzítette a védett üzemanyagárakat is
A havi nettó átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége 2025-ben a kétszeresére nőtt 2010-hez képest – állapítja meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az intézet szerint a védett ár kivezetésével, a piaci árak visszatérésével évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe – írja a Világgazdaság.
Az elemzés szerint bár Magyarországon jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az elmúlt másfél évtizedben, a megfizethetőség mégis javult. 2010 és 2025 között a benzin ára 76, a dízelé 88 százalékkal nőtt, ami elmarad az ugyanebben az időszakban mért, 93 százalékos inflációtól.
Ugyanakkor az üzemanyagok súlya a háztartások kiadásaiban nőtt: a fogyasztói kosárban 5,7 százalékról 7,3 százalékra emelkedett, így az árváltozások ma nagyobb hatással vannak a családi költségvetésre.
A bérekhez viszonyítva viszont kedvezőbb a helyzet:
míg 2010-ben egy átlagfizetésből körülbelül 400 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, addig 2025-re ez a mennyiség több mint duplájára, 815 literre nőtt.
A márciusban bevezetett védett ár hatására tovább nőtt a megvásárolható mennyiség: egy átlagkeresetből 886 liter benzin vagy 857 liter dízel vásárolható.
A GKI jelezte: áprilisban az alacsonyabb áron vásárolt készletek kimerülhetnek, és ezután csak magasabb áron lehet azokat feltölteni; a növekvő költségeket azonban valamelyik piaci szereplőnek, így a Molnak, vagy a költségvetésnek kell állnia, mindaddig, amíg a hatósági ár érvényben van. Az intézet számításai szerint a piaci árak mellett a nettó átlagkeresetből megvásárolható benzin mennyisége 765 liter, a dízelé 677 liter lenne – írja a lap.
Nyitókép: Pixabay