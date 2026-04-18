Rendkívüli: megrohamoztak egy nyugat-ukrajnai toborzóközpontot

Ismeretlen elkövetők rohamoztak meg egy a nyugat-ukrajnai Lviv megyében található Yavoriv járási toborzó- és szociális támogatási központot. A támadás során a helyszínen tartózkodó katonai személyzetet is megtámadták, de történt incidens a létesítmény körül is – írja az Ukrinform.

A hatóságok közlése szerint a támadók többen voltak, a rendőrség és más egységek vizsgálják az eset körülményeit, valamint az elkövetők azonosításán dolgoznak. Sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.