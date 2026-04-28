Videón a villámgyors ukrán csapás: pillanatok alatt semmisült meg egy orosz rohamcsapat

Az ukrán fegyveres erők 57. külön gépesített dandárjának drónegysége kilenc orosz quadot semmisített meg a Vovcsanszk térségében – számolt be róla az Ukrinform.

A beszámoló szerint a „Murchyky” drónzászlóalj FPV-pilótái villámgyors támadást hajtottak végre. Az orosz egységek a quadokra támaszkodva próbáltak gyorsan mozogni a fronton, ami végzetes hibának bizonyult.