Videón a villámgyors ukrán csapás: pillanatok alatt semmisült meg egy orosz rohamcsapat

A quadokon előrenyomuló orosz katonákat sorra érték a dróncsapások.
Az ukrán fegyveres erők 57. külön gépesített dandárjának drónegysége kilenc orosz quadot semmisített meg a Vovcsanszk térségében – számolt be róla az Ukrinform.
A beszámoló szerint a „Murchyky” drónzászlóalj FPV-pilótái villámgyors támadást hajtottak végre. Az orosz egységek a quadokra támaszkodva próbáltak gyorsan mozogni a fronton, ami végzetes hibának bizonyult.
Az ukrán fél szerint a drónok egyszerűen gyorsabbak voltak. A támadás során kilenc jármű semmisült meg, az azokon haladó gyalogságot pedig szintén megölték. A műveletről videó is készült, amelyen jól látható, ahogy a quadokon előrenyomuló orosz katonákat sorra érik a dróncsapások.
Ezek voltak a hétfő legolvasottabb hírei.
