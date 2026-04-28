Putyin Von der Leyen Ukrajna Oroszország import Orbán Viktor

Orbán már most hiányzik az EU-ból, az ukránok szerint eljött az idő; Putyin döntött

2026. április 28. 05:37

Az Európai Unió vezetői Orbán Viktor nélkül is éles vitákkal szembesültek, Ukrajna a Barátság vezeték újraindítása után Magyarországhoz fordult, Vlagyimir Putyin pedig a béke lehetőségéről beszélt egy iráni találkozón. Ezek voltak a hétfő legolvasottabb hírei.

2026. április 28. 05:37
Nagyon úgy néz ki, hogy Orbán Viktor távolléte sem oldotta fel az Európai Unió belső feszültségeit, Ukrajna ismét Magyarországtól vár segítséget az energiaellátásban, miközben Vlagyimir Putyin a közel-keleti béke előmozdításáról beszélt – ezek a témák érdekelték leginkább olvasóinkat hétfőn.

Kiderült: Orbán nélkül sem szűntek meg az uniós viták

Az uniós vezetők ciprusi találkozóján Orbán Viktor távollétében szembesültek azzal, hogy a blokk megosztottsága nem köthető egyetlen szereplőhöz. A Politico beszámolója szerint bár egyesek szerint javult a légkör, 

a viták továbbra is élesek maradtak Ukrajna EU-csatlakozása, az energiapolitika és a költségvetés kérdésében.

Ursula von der Leyen nagyobb büdzsét sürgetett, míg több vezető – köztük Friedrich Merz – inkább visszafogottabb költségvetést támogatna.

Ukrajna ismét Magyarországhoz fordult

Az ukrán kormányfő, Denisz Smihal szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása után ismét lehetőség nyílik arra, hogy Ukrajna dízel üzemanyagot importáljon Magyarországról, ami csökkentheti az árakat.

Magyarország továbbra is kivételt élvez az orosz vezetékes olajimport tilalma alól, ugyanakkor az ebből származó termékeket csak belföldön használhatja fel, vagy Ukrajnába exportálhatja. 

A korábbi feszültségek ellenére Kijev most ismét együttműködésben gondolkodik.

Oroszország a béke felé mozdulna

Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert, ahol a közel-keleti béke előmozdításáról tárgyaltak. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a régió stabilitása érdekében.

Putyin kiemelte: fontosnak tartja, hogy a térség népei mielőbb békében élhessenek. 

Az iráni fél megköszönte Oroszország támogatását, és jelezte, hogy továbbra is együtt kíván működni Moszkvával a konfliktusok kezelésében.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angie1
2026. április 28. 08:07
Akkor ezek szerint hiányzik az egyetlen felébredt ember az unióból?! Akkor itt az ideje a többinek is ébredni. Addig kell megbecsülni egy embert, amíg mellettünk van! Ha ezt nem tesszük, akkor majd gondoskodik az "élet" róla, hogy nyissuk fel a szemünket és vegyük észre, hogy mekkora kincs volt a kezünkben!
Fck fcbk
2026. április 28. 07:52 Szerkesztve
Annyira hiányzik mint lepra telepre a sárgaláz.😁 Még nem hiányzik ,de majd fog az oligarcháknak.Akik túlárazott állami megrendelésekre építettek fel cégbirodalmakat melyek leválasztódva az állami csecsekről darabjaira hullanak.
Hobby024
2026. április 28. 07:52 Szerkesztve
Sajnos igazat kell adnom sok dologban recippnek. Minha semmi nem változott volna. Az itt kommentelő jobboldali szavazók fejében meg sem fordul a változás iránti igény. Minden úgy jó, ahogy volt. Ezt jelentette a választási kampány hatása egy bizonyos értelmi szinvonalú csoportra. Nem számít a Tisza kétharmada, nem számít, a megalázó vereség. Ugyanaz a mantra megy éjjel-nappal. Úgy látszik az IQ- bajnokoknál túl jólsikerült a kampány. Bár nem tudom miért csodálkozom. Ahol Győzike, Pataki Attila, Nagy Feró, Tóth Gabi, Kis Grofo a kampányarc nincs mit csodálkozni az itt kommentelőkön.
recipp
2026. április 28. 07:13
Nagyon nehezen fogjátok fel a valóságot . A mára már általánossá vált bicskanyitogató viselkedésetek, a folyamatos tolvajlások, a hazudozások, mindenki ledorongolása,a maffiaállam kialakítása, a göbbelszi totális propaganda átvétele és a többi disznóság lenullázta az előzőekben elért eredményeket és megbecsülést valamint a bizalmat. Magyarul is fogalmazhatok a gyengébbek kedvéért. Szar emberek lettetek a pénzek, birtokok, vagyonok hajkurászása közben, az államhatalmat saját aljas céljaitokra is felhasználjátok, alkalmatlanok vagytok egy ország felelős vezetésére. Ennyi Orbán tehetsége :más tollával dicsekedni -más farkával -a magyar adófizetők- simogatni a csalánt és nincs az a mennyiségű saját sz.ra amit ne tudna más-másokra kenni ,ő meg hatvan éves és már szétcseszett egy országot ,páriává tette magát az EU /a politikában .nemzetközi politikai súlyát - szavainak erejét - a Pápa nemi szervéhez lehet hasonlítani: "Van, de minek?"Tényleg a magyaroknál vezetik a leghülyébbek a buszt?🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!