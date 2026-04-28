Orbán már most hiányzik az EU-ból, az ukránok szerint eljött az idő; Putyin döntött

Már most hiányzik nekik Orbán: az Európai Unió vezetői rájöttek, mekkorát tévedtek az eddigi csúcstalálkozókon
Többé nem tudják kire fogni a blokk megosztottságát.
Az Európai Unió vezetői Orbán Viktor nélkül is éles vitákkal szembesültek, Ukrajna a Barátság vezeték újraindítása után Magyarországhoz fordult, Vlagyimir Putyin pedig a béke lehetőségéről beszélt egy iráni találkozón. Ezek voltak a hétfő legolvasottabb hírei.
Nagyon úgy néz ki, hogy Orbán Viktor távolléte sem oldotta fel az Európai Unió belső feszültségeit, Ukrajna ismét Magyarországtól vár segítséget az energiaellátásban, miközben Vlagyimir Putyin a közel-keleti béke előmozdításáról beszélt – ezek a témák érdekelték leginkább olvasóinkat hétfőn.
Az uniós vezetők ciprusi találkozóján Orbán Viktor távollétében szembesültek azzal, hogy a blokk megosztottsága nem köthető egyetlen szereplőhöz. A Politico beszámolója szerint bár egyesek szerint javult a légkör,
a viták továbbra is élesek maradtak Ukrajna EU-csatlakozása, az energiapolitika és a költségvetés kérdésében.
Ursula von der Leyen nagyobb büdzsét sürgetett, míg több vezető – köztük Friedrich Merz – inkább visszafogottabb költségvetést támogatna.
Az ukrán kormányfő, Denisz Smihal szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása után ismét lehetőség nyílik arra, hogy Ukrajna dízel üzemanyagot importáljon Magyarországról, ami csökkentheti az árakat.
Magyarország továbbra is kivételt élvez az orosz vezetékes olajimport tilalma alól, ugyanakkor az ebből származó termékeket csak belföldön használhatja fel, vagy Ukrajnába exportálhatja.
A korábbi feszültségek ellenére Kijev most ismét együttműködésben gondolkodik.
Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert, ahol a közel-keleti béke előmozdításáról tárgyaltak. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a régió stabilitása érdekében.
Putyin kiemelte: fontosnak tartja, hogy a térség népei mielőbb békében élhessenek.
Az iráni fél megköszönte Oroszország támogatását, és jelezte, hogy továbbra is együtt kíván működni Moszkvával a konfliktusok kezelésében.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP