Végső elhatározásra jutott Putyin: eldöntötte, hogy szeretné befejezni a háborút

Oroszországnak szándékában áll segíteni Iránnak a közel-keleti béke előmozdítása érdekében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert hétfőn Szentpéterváron. „A magunk részéről mindent meg fogunk tenni, ami az önök érdekeit, a régió összes népének érdekeit szolgálja,

annak érdekében, hogy ez a béke a lehető leggyorsabban megvalósuljon”

– hangoztatta az orosz vezető. Putyin elmondta, hogy üzenetet kapott Modzstaba Hameneitől, Irán legfőbb vezetőjétől, akinek egészséget és jólétet kívánt. „Nagyon reméljük, hogy erre a bátorságra és a függetlenség iránti törekvésre támaszkodva az iráni nép az új vezető irányítása alatt átmegy ezen a nehéz próbatételekkel teli időszakon – és beköszönt a béke” – tette hozzá.