04. 27.
hétfő
04. 27.
hétfő
háború iráni háború béke Oroszország Irán Vlagyimir Putyin

Végső elhatározásra jutott Putyin: eldöntötte, hogy szeretné befejezni a háborút

2026. április 27. 17:56

Letette a garast a béke mellett az orosz elnök.

2026. április 27. 17:56
Oroszországnak szándékában áll segíteni Iránnak a közel-keleti béke előmozdítása érdekében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert hétfőn Szentpéterváron. „A magunk részéről mindent meg fogunk tenni, ami az önök érdekeit, a régió összes népének érdekeit szolgálja,

annak érdekében, hogy ez a béke a lehető leggyorsabban megvalósuljon”

– hangoztatta az orosz vezető. Putyin elmondta, hogy üzenetet kapott Modzstaba Hameneitől, Irán legfőbb vezetőjétől, akinek egészséget és jólétet kívánt. „Nagyon reméljük, hogy erre a bátorságra és a függetlenség iránti törekvésre támaszkodva az iráni nép az új vezető irányítása alatt átmegy ezen a nehéz próbatételekkel teli időszakon – és beköszönt a béke” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Aragcsi megköszönte Moszkvának Teherán támogatását. Méltatta a két ország közötti kapcsolatokat, és kifejezte meggyőződését, hogy ezek tovább fognak erősödni. Kijelentette, hogy Irán folytatni fogja a harcot az Egyesült Államok ellen. „Az egész világ számára bebizonyosodott, hogy az iráni nép ellenállásával, bátorságával képes volt ellenállni az amerikai támadásoknak, az amerikai agressziónak, és képes lesz kibírni és kiállni ezt az időszakot” – hangoztatta.

A tárgyalások megkezdése előtt az iráni miniszter kijelentette, hogy meg akarja beszélni Oroszországgal az erőfeszítések összehangolását a közel-keleti konfliktus lezárása érdekében.

A találkozón orosz részről részt vett még Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója és Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők hírszerző főcsoportfőnökségének vezetője is. Az iráni delegációnak tagja volt Kazem Garib-Abadi külügyminiszter-helyettes és Kazem Dzsalali moszkvai nagykövet is.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gordon.
2026. április 27. 18:45
„Az egész világ számára bebizonyosodott, hogy az iráni nép ellenállásával, bátorságával képes volt ellenállni az amerikai támadásoknak, az amerikai agressziónak, és képes lesz kibírni és kiállni ezt az időszakot” – hangoztatta. Hogy nem sül le a képéről a bőr! Az iráni nép ellenállása, mi? Miközben nagyhirtelen legyilkoltak jó 30 000 "iráni népet", mert tiltakozni merészeltek az utcán az őket 47 éve terrorizáló ajatollah/Forradalmi Gárda (ÁVO) rezsim ellen. Hogy egyem a szívét a "szép" szavaiért!
k
2026. április 27. 18:24
Az USA-nak az a problémája Iránnal szemben, hogy Irán atombombát készít az urán dúsításával. Ha USA szerint olyan rossz az atombomba, akkor mondjon le USA is az atombombáról, MUTASSON PÉLDÁT IRÁN-nak és semmisítse meg atombombáit műszaki technikai és tudományos leírásaival együtt.
cirmos
2026. április 27. 18:04
putyinnál a békére való törekvés az fegyverexportot jelent.
goldie-2
2026. április 27. 18:03
Tehát: nincs segítség.
