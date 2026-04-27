Az ukránok szerint eljött az idő: a Barátság kőolajvezeték újraindítása után most ők kérnek valamit Magyarországtól

„Drogfüggő magyarok” – kemény szavakkal támadt vissza Kijev a dízelszállítás leállítása után
Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarországnak Oroszországot kellene hibáztatnia azért, amiért Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték működését.
Már nem tartják drogfüggőnek a szomszédokat, és olcsóbb üzemanyagban reménykednek.
Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása után Ukrajna ismét importálhat dízel üzemanyagot Magyarországról, ami csökkentheti az árakat – írja a Korrespondent.
A cikk kiemeli:
Magyarország továbbra is kivételt élvez az orosz vezetékes olajimport tilalma alól, de az ebből származó terméket csak saját felhasználásra vagy Ukrajnába exportálhat.
Mint ismert, Orbán Viktor azután döntött az Ukrajna felé irányuló dízelexport leállításáról, hogy Kijev a politikai zsarolás érdekében felfüggesztette a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Akkor az ukrán külügyminisztérium szóvivője ezért drogfüggőnek nevezte a magyarokat.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.