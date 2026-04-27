Az ukránok szerint eljött az idő: a Barátság kőolajvezeték újraindítása után most ők kérnek valamit Magyarországtól

Magyarország továbbra is kivételt élvez az orosz vezetékes olajimport tilalma alól, de az ebből származó terméket csak saját felhasználásra vagy Ukrajnába exportálhat.

Mint ismert, Orbán Viktor azután döntött az Ukrajna felé irányuló dízelexport leállításáról, hogy Kijev a politikai zsarolás érdekében felfüggesztette a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Akkor az ukrán külügyminisztérium szóvivője ezért drogfüggőnek nevezte a magyarokat.