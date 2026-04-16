Rendkívüli: elszabadultak az indulatok egy szegedi benzinkúton, lövés dördült

Lövöldözés történt csütörtökön Szegeden, ahol két autós közötti konfliktus fajult el annyira, hogy az egyik sofőr fegyvert rántott és lövést adott le. Az eset a Kereskedő köznél, az Avia benzinkút közelében történt, a beszámolók szerint egy közlekedési vita vezetett az incidenshez – írja az Index.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján az elkövető feltehetően gáz-riasztó fegyvert használt, és személyi sérülés nem történt. A hatóságok a helyszínelés idejére lezárták az érintett területet, az ügy körülményeit vizsgálják.