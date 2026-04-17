A civilekre is komoly veszélyt jelentettek az ukrán támadások: lezárták Oroszország legnagyobb repterét

Április 17-én a hajnali órákban drónokat észleltek a Szentpétervár környéki régió felett, ami miatt 3:28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó tájékoztatása szerint 6:43-ig összesen 12 pilóta nélküli eszközt semlegesítettek – közölte a 24tv.

A Lomonoszovszkij járás területén egy drón lezuhant, a becsapódás következtében egy közeli épület ablakai betörtek, valamint egy autó is megrongálódott.