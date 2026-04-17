Az ukrán népnek elege lett, százával támadtak az emberek a kényszersorozókra Ukrajnában
Az ukrán rendőrség adatai szerint a teljes körű háború kezdete óta már legalább 620 támadást regisztráltak a toborzóközpontok, azaz a TCK-k munkatársai ellen.
Az incidensek lezárást okoztak a szentpétervári repülőtéren.
Április 17-én a hajnali órákban drónokat észleltek a Szentpétervár környéki régió felett, ami miatt 3:28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó tájékoztatása szerint 6:43-ig összesen 12 pilóta nélküli eszközt semlegesítettek – közölte a 24tv.
A Lomonoszovszkij járás területén egy drón lezuhant, a becsapódás következtében egy közeli épület ablakai betörtek, valamint egy autó is megrongálódott.
A Viborgi járás területén egy másik drón roncsai tüzet okoztak egy raktárépületben, azonban személyi sérülésekről nem érkezett jelentés.
Az incidensek a légi közlekedést is jelentősen befolyásolták, lezárást okozva a szentpétervári Pulkovó repülőtéren.
A korlátozások a Kalinyingrád felé tartó és onnan induló járatokat is érintették.
Az ukrán rendőrség adatai szerint a teljes körű háború kezdete óta már legalább 620 támadást regisztráltak a toborzóközpontok, azaz a TCK-k munkatársai ellen.
Nyitókép: OLGA MALTSEVA / AFP
