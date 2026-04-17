Az ukrán népnek elege lett, százával támadtak az emberek a kényszersorozókra Ukrajnában

A Kárpáti Igaz Szó arról ír: a friss összesítés szerint 2026. április 12-ig 620 támadás történt a TCK munkatársai ellen szolgálatteljesítés közben. A legtöbb esetet Harkiv megyében, ahol 69 incidenst jegyeztek fel, ezt követi Kijev 53, valamint Dnyipropetrovszk megye 45 esettel. A középmezőnyben Voliny, Lemberg, Odessza és Csernyihiv megye található, míg Kárpátalján 16 támadást rögzítettek. A legkevesebb esetet Herszon megyében jelentették, ott egyetlen ilyen incidensről beszéltek.

A korábbi rendőrségi adatok szerint ezekben a támadásokban három toborzótiszt meghalt.

A rendőrségi és helyi sajtóbeszámolók alapján az incidensek jellege változatos: a verbális agressziótól és dulakodástól kezdve a csoportos támadásokig többféle eset előfordult. A közelmúlt egyik legsúlyosabb esete Poltava megyében történt, ahol húsz ember támadt TCK-munkatársakra, és az incidens során katonák és rendőrök vegyi égési sérüléseket szenvedtek.