Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Ukrajna toborzás ukrajnai háború

Az ukrán népnek elege lett, százával támadtak az emberek a kényszersorozókra Ukrajnában

2026. április 17. 09:25

Az ukrán rendőrség adatai szerint a teljes körű háború kezdete óta már legalább 620 támadást regisztráltak a toborzóközpontok, azaz a TCK-k munkatársai ellen.

A Kárpáti Igaz Szó arról ír: a friss összesítés szerint 2026. április 12-ig 620 támadás történt a TCK munkatársai ellen szolgálatteljesítés közben. A legtöbb esetet Harkiv megyében, ahol 69 incidenst jegyeztek fel, ezt követi Kijev 53, valamint Dnyipropetrovszk megye 45 esettel. A középmezőnyben Voliny, Lemberg, Odessza és Csernyihiv megye található, míg Kárpátalján 16 támadást rögzítettek. A legkevesebb esetet Herszon megyében jelentették, ott egyetlen ilyen incidensről beszéltek.

A korábbi rendőrségi adatok szerint ezekben a támadásokban három toborzótiszt meghalt.

A rendőrségi és helyi sajtóbeszámolók alapján az incidensek jellege változatos: a verbális agressziótól és dulakodástól kezdve a csoportos támadásokig többféle eset előfordult. A közelmúlt egyik legsúlyosabb esete Poltava megyében történt, ahol húsz ember támadt TCK-munkatársakra, és az incidens során katonák és rendőrök vegyi égési sérüléseket szenvedtek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Viszont mint ismert, az sem ritka, hogy a toborzótisztek alkalmaznak erőszakot a civilekkel szemben – olvasható a Kárpáti Igaz Szó cikkében.
 

Nyitókép: Celestino Arce / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 17. 11:13
"A legkevesebb esetet Herszon megyében jelentették, ott egyetlen ilyen incidensről beszéltek." Szerintem Luhanszkban és Donyeckben is alig volt ilyen..
Válasz erre
0
0
Fireworks
•••
2026. április 17. 11:03 Szerkesztve
Érik a polgárháború - fegyver bőven van hozzá. Eljutottak már arra a szintre, amikor nincs mit kockáztatni, többet tesznek az önfeláldozással a hazájukért, mint a fronton. Így legalább "visznek magukkal" olyat, aki rászolgált.
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. április 17. 10:37
Ki kell irtani mind egy szalig azokat a kollaborans sintereket, vagy sajat maguk pusztulnak ki. Jogos kollektiv onvedelem.
Válasz erre
2
0
backsplash
2026. április 17. 10:29
Öljétek meg őket.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!