Ez a háború jövője: tanulságok Ukrajnából

Az amerikai tábornok úgy látja: ez nyilvánvaló a tengeren, a levegőben és a frontvonalakon. Bár Ukrajnának nincs olyan haditengerészete, amit az Egyesült Államok hagyományos haditengerészetnek tekintene, Kijev tengeri drónokat használt az orosz fekete-tengeri flotta jelentős részének megrongálására, működésképtelenné tételére vagy elsüllyesztésére; és a fennmaradó hadihajókat arra kényszerítette, hogy Ukrajnától távoli kikötőkbe helyezzék át a hajókat. Ez azt mutatja, hogy az olcsó, pilóta nélküli tengeri rendszerek kihívást jelenthetnek a hagyományos haditengerészeti erők számára.

Ugyanez igaz a levegőben is. Ukrajna és Oroszország is hatalmas számú pilóta nélküli rendszert és rakétát használ a frontvonalakon lévő katonai célpontok, valamint a egymás belső területein mélyen fekvő stratégiai infrastruktúra elleni támadásokra.

Ezzel szemben az Egyesült Államok és Izrael Perzsa-öbölbeli műveletei, bár kiválóan végrehajtottak, megengedőbb körülmények között zajlottak.

Az izraeli és amerikai erők kiváló ellenőrizték az elektromágneses spektrumot – rádiófrekvenciák, GPS-jelek és radarsávok –, amelyeken a kommunikáció, a navigáció és a célzás működik. Az ellenségnek korlátozott lehetőségei voltak arra, hogy nagy léptékben megküzdjön a több területen zajló műveletekkel. Míg az iráni rakétacsapások és drónműveletek jelentős károkat okoztak, az Perzsa-öböl nem szembesült ugyanolyan tartós, nagyszabású, több területet érintő, folyamatosan alkalmazkodó bombázással, mint ami az ukrajnai háborút jellemzi.

Petraeus tábornok leszögezi: az amerikai katonai szolgálatoknak gyors, átfogó változásokra van szükségük, amelyeket a hadviselés új koncepciói vezérelnek minden területen. „Ezeknek a koncepcióknak át kell alakítaniuk a szervezésünket, a kiképzésünket, a működésünket, az oktatásunkat és a beszerzésünket. Gyorsabban kell tanulnunk, hogy felkészüljünk a legigényesebb forgatókönyvekre. Az Öböl-konfliktus megmutatja, hogy mit érhetnek el az amerikai erők egy erőpozícióból. Ukrajna megmutatta, hogyan néz ki a háború egy sebezhetőbb pozícióból, amikor ezt az erőt nagy léptékben kezdik ki. Erőink teljesítményének bizalmat kell keltenie. Ukrajna tanulságainak sürgősséget kell kelteniük. Mindkettőre szükségünk lesz” – írja a Wall Street Journal cikkében.