Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nis ofac engedély mol

Tovább tárgyalhat a Mol Szerbiával

2026. július 01. 09:57

Az amerikaiak is rábólintottak a folytatásra.

2026. július 01. 09:57
null

A Mol július elsején hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától („OFAC”) arra, hogy 2026. július 31-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedésének megvásárlásáról – tudatta szerdán a magyar nagyvállalat. 

A Mol régóta tárgyal a szerbiai NIS megszerzéséről, de egyelőre nem sikerült nyélbeütni az üzletet. 

Június közepén volt a legutóbbi állomása az ügynek, amikor a Mol-csoport Részvényesi Megállapodást (Shareholders Agreement) írt alá a szerb kormánnyal a NIS jövőbeli irányításáról. 

Ezt is ajánljuk a témában

Már akkor is közölték, amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik,

a Mol-csoport biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését.

Arról is volt szó, hogy a tranzakció lezárásának kiemelt feltétele – többek között – az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala) jóváhagyása. Ez most meg is érkezett tehát, így az üzlet továbbra is sínen van. Július 31-ig, azaz egy hónapig van még ideje az olajtársaságnak, hogy lezárja a tárgyalásokat. 

A következő feladat tehát a Mol-csoport és a Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15 százaléknyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. 

A Mol a felvásárlással kontrolláló szerepet kaphat az egész délkelet-európai üzemanyagláncban: a kitermelésben, a finomításban, a nagy- és a kiskereskedelemben is. A vállalat regionális piaci befolyásának kiterjesztésével növelheti részesedését a régió olaj- és üzemanyagszektorában.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. július 01. 11:04
" Indul a kifosztás: növelné a MOL sarcait a Magyar-kormány Korábban még nagyon ellene volt a különadóknak a Tisza. Most milliárdokkal emelik a MOL-ét. Átírná az Ural-Brent olajfajták árkülönbözete után fizetendő különadó szabályait a kabinet, a magyar olajvállalat rosszabbul járhat a törvény módosításával. Az olajipari különadó sok 10 millió dolláros tételt róhat a Molra idén és 2027-ben is. Vajon mi a cél? Legyengíteni a MOL-t, hogy olcsón el lehessen passzolni a külföldi barátoknak? Addig nyomorgatni, amíg olcsó felvásárlási célpont lesz?" Vadhajtasok
Válasz erre
1
0
esvany-0
2026. július 01. 10:56
Jó lenne igyekezni!!!
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. július 01. 10:40
"A Mol július elsején hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától („OFAC”)" A nem létező világhatalom kegyet gyakorol? De majd kérni fognak valamit.
Válasz erre
1
0
fintaj-2
•••
2026. július 01. 10:19 Szerkesztve
Úgy vagyok ezzel a huza-vonával, hogy valószínűleg az oroszoknak Orbán kiesésével már nem érdekük a Magyar rezsimmel üzletet kötni. Huzzák-halasztják, a finomító meg működik. A MOL megvenné, a szerbek és az OFAC részéről mehetne, akkor nem az oroszok húzzák az időt? Mi van akkor, ha Vucsics bukik és az új szerb rezsim már nem is akarja annyira a magyar-szerb egyezséget?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!