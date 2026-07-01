Tovább tárgyalhat a Mol Szerbiával

A Mol július elsején hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától („OFAC”) arra, hogy 2026. július 31-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedésének megvásárlásáról – tudatta szerdán a magyar nagyvállalat.

A Mol régóta tárgyal a szerbiai NIS megszerzéséről, de egyelőre nem sikerült nyélbeütni az üzletet.

Június közepén volt a legutóbbi állomása az ügynek, amikor a Mol-csoport Részvényesi Megállapodást (Shareholders Agreement) írt alá a szerb kormánnyal a NIS jövőbeli irányításáról.