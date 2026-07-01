Tovább tárgyalhat a Mol Szerbiával

Arról is volt szó, hogy a tranzakció lezárásának kiemelt feltétele – többek között – az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala) jóváhagyása. Ez most meg is érkezett tehát, így az üzlet továbbra is sínen van. Július 31-ig, azaz egy hónapig van még ideje az olajtársaságnak, hogy lezárja a tárgyalásokat.
A következő feladat tehát a Mol-csoport és a Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15 százaléknyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése.
A Mol a felvásárlással kontrolláló szerepet kaphat az egész délkelet-európai üzemanyagláncban: a kitermelésben, a finomításban, a nagy- és a kiskereskedelemben is. A vállalat regionális piaci befolyásának kiterjesztésével növelheti részesedését a régió olaj- és üzemanyagszektorában.