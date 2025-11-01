Akcióba lendült a Tisza Párt Facebook-cenzora – így hallgattatná el az igazságot a nyugdíjcsökkentésről Dávid Dóra

Orbán Balázs bejegyzésében az Index azon cikkére utalt melyben még augusztus végén ismertették, hogy értesüléseik szerint Magyar Péterék háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A portál a vonatkozó írást a birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján írta meg.

A pártvezér ezután több Facebook-bejegyzésben is becsmérelte a lapot és annak munkatársait. Az ügy végül abban csúcsosodott ki, hogy a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult az Indexhez, amit a lap elutasított. Ennek hatására az Tisza Párt helyreigazítási pert indított a portál ellen.

A Fővárosi Törvényszék ugyanakkor elutasította Magyar Péterék vádjait, tehát az ügyben az Indexnek nem kellett helyreigazítást végrehajtania.

Ennek az volt az oka, hogy a lap nem tényként közölte a párt adótervét, tehát az ezzel kapcsolatos írások véleménynek minősülnek.

A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kellett kifizetnie az Indexnek.