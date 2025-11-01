Ft
11. 01.
szombat
Tisza Párt Dávid Dóra terv Index cenzor Facebook Magyar Péter nyugdíj kérelem

Akcióba lendült a Tisza Párt Facebook-cenzora – így hallgattatná el az igazságot a nyugdíjcsökkentésről Dávid Dóra

2025. november 01. 21:42

„A Tisza Párt egyszer már megpróbálta elhallgattatni azokat, akik nyilvánosságra hozták a terveiket – akkor Magyar Péterék elveszítették a pert” – emlékeztetett Orbán Balázs.

2025. november 01. 21:42
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnök ismét perrel fenyegetőzött, amiért leleplezték a nyugdíjcsökkentési terveiket, most a párt EP-képviselője hallgattatná el a politikai ellenfeleit.

A kormánypárti politikus ismertette, hogy Dávid Dóra, a Facebookot üzemeltető techóriás, a META egykori jogtanácsosa 

arra buzdítja a párt szimpatizánsait, hogy jelentsék minél többen a nyugdíjcsökkentésről szóló bejegyzéseket – ezzel csökkentve a bejegyzések elérését.

Orbán Balázs bejegyzésében leszögezte, hogy ne feledje senki sem: 

a Tisza Párt egyszer már megpróbálta elhallgattatni azokat, akik nyilvánosságra hozták a terveiket – akkor Magyar Péterék elveszítették a pert.

„Most sem engedhetjük, útját állják az igazságnak! Töltsék ki, és küldjék vissza a Nemzeti Konzultációt!” – zárta gondolatait a miniszterelnök politikai igazgatója.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Az Index-szel szemben már elvesztettek egy pert Magyarék

Orbán Balázs bejegyzésében az Index azon cikkére utalt melyben még augusztus végén ismertették, hogy értesüléseik szerint Magyar Péterék háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A portál a vonatkozó írást a birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján írta meg.

A pártvezér ezután több Facebook-bejegyzésben is becsmérelte a lapot és annak munkatársait. Az ügy végül abban csúcsosodott ki, hogy a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult az Indexhez, amit a lap elutasított. Ennek hatására az Tisza Párt helyreigazítási pert indított a portál ellen.

A Fővárosi Törvényszék ugyanakkor elutasította Magyar Péterék vádjait, tehát az ügyben az Indexnek nem kellett helyreigazítást végrehajtania. 

Ennek az volt az oka, hogy a lap nem tényként közölte a párt adótervét, tehát az ezzel kapcsolatos írások véleménynek minősülnek.

A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kellett kifizetnie az Indexnek.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás 

kalyibagaliba
•••
2025. november 01. 22:05 Szerkesztve
A mai nyugdíjasok még emlékeznek a 20 évvel ezelőtti nyugdíjasokra, az akkori kormányra és a gyerekeik eladósításának ösztönzésére. MINDEN VAGYONT KÜLFÖLDI TŐKÉBE PUMPÁLTATTAK KI! Nem hiába lett a magánnyugdíjpénztár fekete leves. Fiatalok milliói fizettek külföldre, ezáltal akaratukon kívül rombolták a hazai nyugdíjrendszert. Emellé még rájuk szabadították az ingyen frank hitelt.
6
6
0
neszteklipschik
2025. november 01. 21:59
A Tisza Párt tervei szigorúan titkosak! A nyugdíjakkal kapcsolatban is azok. Aki tehát beszélni mer róla, hogy vajon a Tisza által meghívott szakértők előadásaiban elhangzó állításokat komolyan kell-e venni, azokat be kell perelni! Micsoda dolog, hogy ki akarják szedni belőlünk a terveinket! Skandalum! Kánaán lesz, tejjel-mézzel folyó, ha a Selyemmajomra szavaztok, elégedjetek meg ennyivel! "Bizodalmad legyen pedig a te Szent Selyemmajmodban mindenkoron, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál!" -parafrazeálva a Biblia után. :-)
Válasz erre
9
0
pot_ember
2025. november 01. 21:56
Liberális szólásszabadság! Mindenki szabadon szólhat bármit, amig az megegyezik a felsöbbrendű liberális eszmékkel.
Válasz erre
6
0
totumfaktum-2
2025. november 01. 21:56
Ezek félnek hogy az emberek megtudják, mit akarnak tenni az országgal. Felér egy beismeréssel.
Válasz erre
7
0
