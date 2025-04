Ukrán póló, versenyképesség, LMBTQ-jogok – Dávid Dóra legemlékezetesebb pillanatai

Bepereljük a Facebookot. Megint. – Toroczkai László a Mandinernek

A Mi Hazánk elnökének oldala után most pártja közösségi felületét is törölte a Facebook. Toroczkai László, akinek a neve leírásáért is tiltás jár a Facebookon, és jelenleg is perben áll az óriásvállalattal, lapunknak azt mondja, óriási szükség van egy új magyar közösségi oldalra.