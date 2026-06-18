Vissza kell nyúlni a politikai közép felé – de nem szabad az egész Fideszt középre húzni

Orbán Viktor azt mondta, hogy kedvenc portálja a Vadhajtások; Bede Zsolt összeszólalkozott a Sulyok Tamás köztársasági elnökért szervezett tüntetés egyik szervezőjével, Kurucz Dániellel; Skrabski Fruzsinát kifütyülték, amikor Puzsér Róbertre hivatkozott; Navracsics Tibor szerint a radikálisok mindig hangosak, kormányra viszont a mérsékeltek szoktak kerülni.

A közbeszéd egyik témája, hogy a Fidesz elvesztette a politikai közepet, és vissza kell szereznie a polgári középosztályt meg az értelmiséget.

A polgári középosztály meg az értelmiség persze nem egységes politikailag, van baloldali része, van jobboldali része, a jobboldali részének egy része pedig kiteszi az árpádsávos zászlót a házára. A mérsékelt jobboldaliak jelentős részének is ott függ a falán a történelmi Magyarország térképe, és olvasott Wass Albertet. Van barátom, aki a Mi Hazánkra szavaz, de nézeteit tekintve határozottan mérsékelt, mondhatni, nemzeti liberális, középjobboldali. Más barátaimat egyértelműen radikális jobboldalinak mondanék, és fideszesek. Szinte nyünnyögő konzervatív értelmiségi jobbközép barátaim éneklik fennhangon a Horthy-nótákat megfelelő állapotban (velük éneklem).