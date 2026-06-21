„Nem baj, ha ÜTIK A Huthot, őt ez élteti” - Dezse-Zelenka Dóri | Hotel Lentulai

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Dezse-Zelenka Dóri volt a Hotel Lentulai vendége.
Miért vált a TikTok a politika egyik legfontosabb csataterévé?
Hogyan éli meg a jobboldali média a folyamatos támadásokat, és milyen kihívásokkal néz szembe a választási vereség után?
Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetett Lentulai Krisztián vendégével, Dezse-Zelenka Dórával a Hotel Lentulai legújabb adásában.A beszélgetésben szó esik a Pesti Srácok működéséről, Huth Gergely szerepéről, a tiszásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, valamint arról is, hogyan alakítja át a közéleti kommunikációt a TikTok.
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