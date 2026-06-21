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huth gergely mandiner lentulai krisztián dezse - zelenka dóri youtube pesti srácok vendég

„Nem baj, ha ÜTIK A Huthot, őt ez élteti” - Dezse-Zelenka Dóri | Hotel Lentulai

2026. június 21. 10:02

Dezse-Zelenka Dóri volt a Hotel Lentulai vendége.

2026. június 21. 10:02
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Miért vált a TikTok a politika egyik legfontosabb csataterévé? 

Hogyan éli meg a jobboldali média a folyamatos támadásokat, és milyen kihívásokkal néz szembe a választási vereség után?

 Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetett Lentulai Krisztián vendégével, Dezse-Zelenka Dórával a Hotel Lentulai legújabb adásában.A beszélgetésben szó esik a Pesti Srácok működéséről, Huth Gergely szerepéről, a tiszásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, valamint arról is, hogyan alakítja át a közéleti kommunikációt a TikTok.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

 

Összesen 5 komment

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antoniosalazar
2026. június 21. 11:15
Az élet nem habostorta. Van élet a pestistriciken túl is. Polcszervíz.
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Héja
2026. június 21. 11:01
Aki harcol, az sebesül is...De beheged és folytatja.
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brokenwoodi3
2026. június 21. 10:59
Anyázva hisztizett Dezse Balázs a Pesti Srácok bezárásán A fideszes propagandista nem várja el, hogy őt sajnálják, de szerinte itt családokról van szó, akik bajba kerülhetnek - feleségével ő is a Pesti Srácokból élt. Hej, Szegény legények, Mocskos élet.
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