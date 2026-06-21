„Nem baj, ha ÜTIK A Huthot, őt ez élteti” - Dezse-Zelenka Dóri | Hotel Lentulai

Merengés egy „vicclap” fölött

A Mandiner korántsem (volt) tökéletes, és magam is azt gondolom, hogy számos tekintetben érheti kritika. De az elmúlt majd’ két évtizedes történetét elintézni azzal a kiszólással, hogy vicclap, hát, nem is tudom. Ennél azért többről volt és van itt szó. Győrffy Ákos írása.