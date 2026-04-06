vezeték török áramlat szijjártó péter aleksandar vučić magyarország védelmi tanács orbán viktor

Szijjártó helyzetjelentést adott a gázvezeték elleni támadáskísérletről

2026. április 06. 08:02

A külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről.

2026. április 06. 08:02
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök pedig összehívta a Védelmi Tanács rendkívüli ülését. 

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter húsvét hétfőn helyzetjelentést adott a közösségi oldalán. Mint írta: „A tegnapi nap folyamán a szerb hatóságok egy olyan terrortámadást előztek meg, amelynek keretében fel akarták robbantani a Török Áramlat vezeték szerbiai szakaszát. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Ez a vezeték Magyarország földgázellátása szempontjából nélkülözhetetlen, hiszen a rendszerünkben található földgázmennyiség 56%-a, tehát több mint fele az a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.”

A miniszter leszögezte, hogy meg fogják védeni a magyar gázellátást: „A mi feladatunk, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását, megvédjük a magyar családok ellátását, megvédjük az ország működőképességét és harcoljunk a rezsicsökkentésért.

Egész egyszerűen nem akarjuk, hogy a magyar emberek legalább háromszor annyit fizessenek a rezsiért, mint most, márpedig az orosz gáz és olaj kiiktatásának ez lenne az eredménye.”

A külügyminszter közölte, hogy a vezeték magyarországi szakaszát védelem alá helyezik. 

„Ezért katonai védelem alá helyeztük a Török Áramlat magyarországi szakaszát, ami egy olyan 250 kilométernyi földgázvezetéket jelent.”

Szijjártó Péter személyes is ellátogat Kiskundorozsmára, ahol a Török Áramlat vezeték belép Magyarországra. 

Nyitókép: Facebook

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
haxima
2026. április 06. 11:50
franciscofranco 2026. április 06. 08:57 • Szerkesztve Január vége óta nem jön orosz olaj. Mégis élünk. Mert van tartalék te fasz. Ha lenyomom a fejed a viz alá fél perc mulva még élni fogsz. Próbálj meg innentől a víz alatt lenni.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 06. 10:17
» majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 06. 08:12 Aleksandar Vučić ugyan részt vett a hamis zászlós színjátékban« Taníts minket “hamiszászlós színjátékok” szakértője! 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. április 06. 10:15 Szerkesztve
» franciscofranco 2026. április 06. 08:06 Az orosz olaj kiiktatva.« Az iktató tele van olajjal.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 06. 10:11
» belbuda 2026. április 06. 09:24 Mit mond Lavór elvtárs? « Hogy belbuda szárazon szereti.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!