Szijjártó helyzetjelentést adott a gázvezeték elleni támadáskísérletről

A miniszter leszögezte, hogy meg fogják védeni a magyar gázellátást: „A mi feladatunk, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását, megvédjük a magyar családok ellátását, megvédjük az ország működőképességét és harcoljunk a rezsicsökkentésért.

Egész egyszerűen nem akarjuk, hogy a magyar emberek legalább háromszor annyit fizessenek a rezsiért, mint most, márpedig az orosz gáz és olaj kiiktatásának ez lenne az eredménye.”

A külügyminszter közölte, hogy a vezeték magyarországi szakaszát védelem alá helyezik.

„Ezért katonai védelem alá helyeztük a Török Áramlat magyarországi szakaszát, ami egy olyan 250 kilométernyi földgázvezetéket jelent.”

Szijjártó Péter személyes is ellátogat Kiskundorozsmára, ahol a Török Áramlat vezeték belép Magyarországra.