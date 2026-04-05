Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után (VIDEÓ)

Orbán Viktor a védelmi tanács ülése után közzétett videóüzenetében számolt be az elhangzottakról. Kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.

A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú”

– emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette: a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül biztosítja hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét.

„A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük” – mondta a miniszterelnök. Kiemelte: a teljes kontinenst súlyos energiaválság fenyegeti, mindeközben pedig az ukránok azon dolgoznak, hogy levágják Európát az orosz enerigahordozókról.