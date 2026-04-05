török áramlat aleksandar vučić magyarország orbán viktor

Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után (VIDEÓ)

2026. április 05. 17:24

A miniszterelnök kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk: a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett.

Orbán Viktor egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel is a történteket illetően. A miniszterelnök továbbá rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze ma délutánra.

Orbán Viktor a védelmi tanács ülése után közzétett videóüzenetében számolt be az elhangzottakról. Kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.

A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú”

– emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette: a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül biztosítja hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét.

„A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük” – mondta a miniszterelnök. Kiemelte: a teljes kontinenst súlyos energiaválság fenyegeti, mindeközben pedig az ukránok azon dolgoznak, hogy levágják Európát az orosz enerigahordozókról.

Felrobbantották az Északi-áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén pedig a Magyarországra érkező Barátság kőolajvezeték lezárásával olajblokád alá vettek minket, miközben a Török áramlat gázvezetéket folyamatosan támadják

– tette hozzá végül Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

Összesen 94 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. április 05. 20:48
re:majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast "Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve...”
Nemtulokos
2026. április 05. 20:35
Hál' Istennek, hogy nem történt személyi sérülés, gondolom mindenkin volt munkavédelmi cipő és szemüveg.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 05. 20:28
Szerbiában jártam Ukrán bombát láttam Fel akart robbanni Aztán felébredtem. 💦 🪺🐣🐇
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 05. 20:22
Szánalmas. Megérkezett a Fidesz átlátszó, kamu önmerénylet-kísérlete, kiszervezve a szerb putyinbérenceknek. Senki sem veszi ezt be!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!