Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után (VIDEÓ)

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
A miniszterelnök kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk: a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett.
Orbán Viktor egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel is a történteket illetően. A miniszterelnök továbbá rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze ma délutánra.
A rendkívüli helyzetről Aleksandar Vučić szerb elnök is kiadott egy közleményt.
Orbán Viktor a védelmi tanács ülése után közzétett videóüzenetében számolt be az elhangzottakról. Kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.
A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú”
– emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette: a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül biztosítja hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét.
„A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük” – mondta a miniszterelnök. Kiemelte: a teljes kontinenst súlyos energiaválság fenyegeti, mindeközben pedig az ukránok azon dolgoznak, hogy levágják Európát az orosz enerigahordozókról.
Felrobbantották az Északi-áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén pedig a Magyarországra érkező Barátság kőolajvezeték lezárásával olajblokád alá vettek minket, miközben a Török áramlat gázvezetéket folyamatosan támadják
– tette hozzá végül Orbán Viktor.
