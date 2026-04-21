04. 21.
kedd
belgrád aleksandar vucic szerbia Magyar Péter kapcsolat szerb elnök

Vučić az elsők között: telefonon kereste Magyar Pétert, már jött is a meghívás Belgrádba

2026. április 21. 21:33

Az egyeztetésen több fontos téma is napirendre került.

2026. április 21. 21:33
null

Aleksandar Vučić telefonon beszélt kedden Magyar Péterrel és meghívta őt szerbiai látogatásra – közölte a szerb államfő a közösségi médiában.

A szerb elnök közlése szerint a felek áttekintették az energetikai együttműködés kérdéseit, valamint a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, különös tekintettel a gazdasági növekedésre, az ellátás biztonságára és a regionális együttműködésre.

Ezt is ajánljuk a témában

Emellett szó esett a szerbiai magyar és a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Maxim Shemetov / POOL / AFP
 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. április 21. 22:21
Vucic készítsen a megbeszélésről felvételt, mert MP hazudós!
nyugalom
2026. április 21. 21:49
Ez a tapasztalt politikus politikaja!
