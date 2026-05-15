Magyarral állt össze az ukrán teniszező, aki nem fogott kezet Bondár Annával

Párosban öt magyar szerepelhet a Roland Garroson. A Bondár Annával kezet nem fogó teniszező magyar játékossal az oldalán indul.
A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam-tornája, a Roland Garros főtábláján – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Ami érdekesség, hogy Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikovával indul, aki korábban sportszerűtlen volt Bondár Annával szemben.
A párizsi viadal szervezőinek közlése alapján a nőknél az egyesben főtáblás versenyzők közül Udvardy Panna Olijnyikovával, Bondár Anna pedig a lengyel Magdalena Frech partnereként nevezett. A párosrangsorban legelőkelőbb helyen (28.) álló Stollár Fanny párja ezúttal az amerikai Asia Muhammad lesz. Az egyesben a szintén az elitmezőnyben induló Gálfi Dalma csak abban a versenyszámban indul.
A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett párosban is: előbbi az olasz Mattia Belluccival, utóbbi az amerikai Marcos Gironnal.
A legnagyobb salakpályás torna jövő vasárnap kezdődik és június 7-ig tart.
Mint ismert, februárban Olekszandra Olijnyikova egy Bondár Anna elleni mérkőzése előtt kijelentette, hogy nem fog majd kezet vele, mert a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán.
„Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán, nyíltan figyelmen kívül hagyta a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – fogalmazott akkor Olijnyikova, majd igyekezett húzni egy történelmi párhuzamot:
„2022 decemberében Oroszországban teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később” – mondta.
„Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz” – tette hozzá az ukrán teniszező, de nem zárta ki, hogy a közeljövőben megbocsásson, ahhoz azonban Bondár Annának teljesítenie kellene egy feltételt.
„Elismerem annak a lehetőségét, hogy Anna hibázott, amikor meghozta ezt a döntést – bár rendkívül súlyos volt. Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől.”
