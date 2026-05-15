Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Roland Garros Udvardy Panna tenisz női tenisz Bondár Anna

Magyarral állt össze az ukrán teniszező, aki nem fogott kezet Bondár Annával

2026. május 15. 08:24

Párosban öt magyar szerepelhet a Roland Garroson. A Bondár Annával kezet nem fogó teniszező magyar játékossal az oldalán indul.

2026. május 15. 08:24
null

A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam-tornája, a Roland Garros főtábláján – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Ami érdekesség, hogy Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikovával indul, aki korábban sportszerűtlen volt Bondár Annával szemben.

Bondárnak lengyel partnere lesz a Roland Garroson
Bondárnak lengyel partnere lesz a Roland Garroson (Fotó: Chema Moya/MTI/MTVA)

A párizsi viadal szervezőinek közlése alapján a nőknél az egyesben főtáblás versenyzők közül Udvardy Panna Olijnyikovával, Bondár Anna pedig a lengyel Magdalena Frech partnereként nevezett. A párosrangsorban legelőkelőbb helyen (28.) álló Stollár Fanny párja ezúttal az amerikai Asia Muhammad lesz. Az egyesben a szintén az elitmezőnyben induló Gálfi Dalma csak abban a versenyszámban indul.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett párosban is: előbbi az olasz Mattia Belluccival, utóbbi az amerikai Marcos Gironnal.

A legnagyobb salakpályás torna jövő vasárnap kezdődik és június 7-ig tart.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán teniszező beszólt Bondárnak

Mint ismert, februárban Olekszandra Olijnyikova egy Bondár Anna elleni mérkőzése előtt kijelentette, hogy nem fog majd kezet vele, mert a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán.


„Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán, nyíltan figyelmen kívül hagyta a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – fogalmazott akkor Olijnyikova, majd igyekezett húzni egy történelmi párhuzamot:

„2022 decemberében Oroszországban teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később” – mondta.

„Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz” – tette hozzá az ukrán teniszező, de nem zárta ki, hogy a közeljövőben megbocsásson, ahhoz azonban Bondár Annának teljesítenie kellene egy feltételt.

„Elismerem annak a lehetőségét, hogy Anna hibázott, amikor meghozta ezt a döntést – bár rendkívül súlyos volt. Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől.”

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Martin Keep/AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. május 15. 11:10
Na még egy látványpékség.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 15. 10:20
Tiszaros hazaáruló.
Válasz erre
1
0
csapláros
2026. május 15. 10:10
..."Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikovával indul,"... Ez elég baj sajnos. A mai világunkban, ahol a politika ennyire belemászott a sportba, nem kellene ezt válasz nélkül hagyni. Az ukrán luvnyával való összeállás nem hazaárulás ugyan de mindenképpen elítélendő NYILVÁNOSAN. Ne csodálkozzon tehát Udvardy, ha lesznek, akik majd beszólnak neki és leköpdösik. Hacsak nem fogja SZÁNDÉKOSAN Dugonits Títuszhoz hasonlóan a vereségbe rántani a partnerét is.
Válasz erre
1
0
fater0921
2026. május 15. 09:40
Csalódás ez a magyar picsa, de hülyék mindenhol vannak!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!