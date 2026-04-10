Hatalmas sikert értek el a magyar lányok – történelmi tettet hajtottak végre! (VIDEÓ)

Az elődöntő második összecsapásán Bondár Anna (63.) következett Elsa Jacquemot (59.) ellen, és bizakodásra adhatott okot, hogy mindkét korábbi találkozójukat a Honvéd sportolója nyerte. A harmadik aztán fényesen igazolta a „papírformát”, mivel a 28 éves magyar villámrajtot vett, 23 perc elteltével 5:0-nál szettlabdája volt. Ekkor kisebb hullámvölgy jött, az ellenfélnek labdája volt az 5:2-höz is, de Bondár végül lezárta a játszmát.

A folytatásban a felek négy brékkel jutottak el 3:3-ig, majd Jacquemot 4:5-nél a szettért adogatott, de a szeghalmi születésű sportoló rövidítésre mentette a játszmát. Ebben már egyértelműen ő volt jobb, riválisa csak három pontot hozott össze, a találkozó 1 óra 47 percig tartott. Mivel a párharc eldőlt, a tét nélküli párost már nem játszották le.

A Magyar Teniszszövetség a tenisztörténeti diadal jelzőt használta a magyar lányok sikerére.



Bondár Anna azzal kezdte nyilatkozatát a szövetség közösségi oldalán, hogy igazi csapatmunka eredményezte a továbbjutást.