Tóth Amarissa Magyarország tenisz Franciaország női tenisz Bondár Anna

Hatalmas sikert értek el a magyar lányok – történelmi tettet hajtottak végre! (VIDEÓ)

2026. április 10. 18:11

Tóth Amarissa után Bondár Anna is nyert. A magyar lányok nagy győzelmet arattak a franciák ellen Portugáliában.

2026. április 10. 18:11
null

Tóth Amarissa után Bondár Anna is nyert, így a magyar női teniszválogatott 2:0-ra legyőzte a franciákat a Billie Jean King-kupa euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján a pénteki rájátszásában, ezzel kivívta az élvonalba jutásért novemberben sorra kerülő osztályozós szereplést – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa révén szenzációs győzelemmel kezdett a franciák ellen a négy csoportgyőztest felvonultató rájátszásban, ahonnan három csapat jut fel az osztályozóba.

A Billie Jean King-kupa – korábban Fed-kupa – 1963 óta íródó történetében a franciák 2–0-ra vezettek a magyarok elleni párharcokat tekintve, mivel 1966-ban és 1975-ben is jobbnak bizonyultak. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a franciák ezúttal nagy létszámú küldöttséggel, saját tévés stábbal és harminc szurkolóval érkeztek Portugáliába, és pénteken a szakmai igazgatójuk, a tíz ATP-trófeát gyűjtött horvát Ivan Ljubicic is csatlakozott hozzájuk.

Tóth Amarissa révén kerültek előnybe a magyarok
Tóth Amarissa révén kerültek előnybe a magyarok (Fotó: Hungarian Tennis/Facebook)

Az elődöntő második összecsapásán Bondár Anna (63.) következett Elsa Jacquemot (59.) ellen, és bizakodásra adhatott okot, hogy mindkét korábbi találkozójukat a Honvéd sportolója nyerte. A harmadik aztán fényesen igazolta a „papírformát”, mivel a 28 éves magyar villámrajtot vett, 23 perc elteltével 5:0-nál szettlabdája volt. Ekkor kisebb hullámvölgy jött, az ellenfélnek labdája volt az 5:2-höz is, de Bondár végül lezárta a játszmát.

A folytatásban a felek négy brékkel jutottak el 3:3-ig, majd Jacquemot 4:5-nél a szettért adogatott, de a szeghalmi születésű sportoló rövidítésre mentette a játszmát. Ebben már egyértelműen ő volt jobb, riválisa csak három pontot hozott össze, a találkozó 1 óra 47 percig tartott. Mivel a párharc eldőlt, a tét nélküli párost már nem játszották le.


Bondár Anna azzal kezdte nyilatkozatát a szövetség közösségi oldalán, hogy igazi csapatmunka eredményezte a továbbjutást.

„A mai, franciák elleni győzelem már extra volt. Mimi nagyot játszott, és jó érzés volt utána úgy felmenni a pályára, hogy mi vezetünk. Jacquemot-val négy hete játszottam Indian Wellsben, akkor is én jöttem ki jobban a szoros szettekből, bíztam benne, hogy ez most is így lesz.

A világelit persze még messze van, de ha mindenki odateszi magát, akkor nem lehetetlen az sem”

– tette hozzá.

A világelitbe juthatnak a magyarok

A hétvégén párhuzamosan a BJK-kupa legjobb 14 csapata is selejtezőt vív, a hét győztes bekerül a sorozat nyolcas döntőjébe, melyet Sencsenben rendeznek szeptemberben. A hét vesztes pedig a második vonal tornáiról továbbjutó válogatottakkal – köztük a magyarokkal – csaphat össze novemberben az élmezőnyben maradásért. Utóbbi osztályozós párharcokat sorsolják, és az egyik fel otthonában bonyolítják le, a győztesek pedig jövőre az elitben vívhatnak selejtezőt a világdöntőért.

Női tenisz
Billie Jean King-kupa
Az euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras
Elődöntő
Magyarország–Franciaország 2:0
Tóth Amarissa–Leolia Jeanjean 6:4, 6:3
Bondár Anna–Elsa Jacquemot 6:1, 7:6 (7–3)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

