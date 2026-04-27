Itt a teljes névsor: ők alkotják a Fidesz új parlamenti frakcióját (VIDEÓ)
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
Egy parlamenti korszak tényleg lezárult.
„Új korszak a Parlamentben: Kövér és Rogán kiszáll, Lázár egy évre marad, Kocsis eggyel lejjebb kerül, Orbán Balázs az EP-be megy. Összeállt a Fidesz és a KDNP frakciója. Kérdés, hogy ez a generációváltás imázsváltás lesz-e. #ötpontban
1. Kövér távozik. A Fidesz-KDNP listájáról bejutott 42 fő közül 25-en nem veszik fel a mandátumukat. Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője jelentette ezt be délután. Pár nagy búcsúzóról eddig is tudtunk: most végleg eldőlt, amiről tegnap csak pletyka szinten tudtam írni: Kövér László eddigi házelnök sem lesz tagja az új parlamentnek. Egy parlamenti korszak tényleg lezárult.
2. Rogán is távozik. Kövér mellett szintén egy nagy távozó Rogán Antal, ő sem lesz tagja a parlamentnek. Alighanem ez Rogán politikai pályafutásának lezárását jelenti. Rogán nem szólalt meg a választások óta, és azt sem jelezte – mint Orbán –, hogy a Fidesz újjászervezésében a parlamenten kívül venne részt.
3. Szijjártó bekerül, Lázár egy évre marad. A Fidesz többi ismertebb politikusainak sorsáról is többet tudunk.
Tagja lesz a parlamentnek Lázár János, aki azt mondta ma ugyanakkor, hogy csak egy évre vállalja ezt a munkát. Beül Szijjártó Péter is, ő nem szabott időbeli korlátot. Orbán Balázs júliusig lesz képviselő, utána pedig az Európai Parlamentbe megy, és helyet cserél Szekeres Pállal. Vagyis Orbán Balázs az EP-politikában próbál túlélni.
4. Kocsis eggyel lejjebb.. Az eddigi Fidesz-frakcióvezető Kocsis Máté egy polccal lejjebb kerül: frakcióvezető-helyettes lesz. Ez tehát jelzi, hogy a Fidesz egy másfajta vezetésre akar berendezkedni ebben a ciklusban. Gulyás a habitusából adódóan alighanem egy mérsékeltebb hangot fog megütni, mint a kampányban egyre radikálisabb jelzőkkel dobálózó Kocsis.
5. Hét szóvivős megoldás. Lesz hét szóvivő is a frakcióban, szintén frakcióvezető-helyettesi pozícióban, ami azt jelzi, hogy a Fidesz a parlamentben úgy akarja megvívni a csatákat, hogy egy-egy területhez állandó arcokat kapcsol. Gulyás nem nevezte meg, kikről van szó, de az ismertebb fideszesek közül parlamenti képviselő lesz Vitályos Eszter, Németh Balázs, Takács Péter és Tuzson Bence is. És a fővárosi közgyűlésből átül Szentkirályi Alexandra. Érdekesség, hogy az egykori vízilabdás olimpiai bajnok Szécsi Zoltán is képviselő lesz.”
