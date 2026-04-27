„Új korszak a Parlamentben: Kövér és Rogán kiszáll, Lázár egy évre marad, Kocsis eggyel lejjebb kerül, Orbán Balázs az EP-be megy. Összeállt a Fidesz és a KDNP frakciója. Kérdés, hogy ez a generációváltás imázsváltás lesz-e. #ötpontban

1. Kövér távozik. A Fidesz-KDNP listájáról bejutott 42 fő közül 25-en nem veszik fel a mandátumukat. Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője jelentette ezt be délután. Pár nagy búcsúzóról eddig is tudtunk: most végleg eldőlt, amiről tegnap csak pletyka szinten tudtam írni: Kövér László eddigi házelnök sem lesz tagja az új parlamentnek. Egy parlamenti korszak tényleg lezárult.