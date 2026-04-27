facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
dull szabolcs KDNP Magyarország Fidesz Lázár János Gulyás Gergely Szijjártó Péter

Új korszak a parlamentben: összeállt a Fidesz és a KDNP frakciója

2026. április 27. 17:38

Egy parlamenti korszak tényleg lezárult.

Dull Szabolcs
„Új korszak a Parlamentben: Kövér és Rogán kiszáll, Lázár egy évre marad, Kocsis eggyel lejjebb kerül, Orbán Balázs az EP-be megy. Összeállt a Fidesz és a KDNP frakciója. Kérdés, hogy ez a generációváltás imázsváltás lesz-e. #ötpontban

1. Kövér távozik. A Fidesz-KDNP listájáról bejutott 42 fő közül 25-en nem veszik fel a mandátumukat. Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője jelentette ezt be délután. Pár nagy búcsúzóról eddig is tudtunk: most végleg eldőlt, amiről tegnap csak pletyka szinten tudtam írni: Kövér László eddigi házelnök sem lesz tagja az új parlamentnek. Egy parlamenti korszak tényleg lezárult. 

2. Rogán is távozik. Kövér mellett szintén egy nagy távozó Rogán Antal, ő sem lesz tagja a parlamentnek. Alighanem ez Rogán politikai pályafutásának lezárását jelenti. Rogán nem szólalt meg a választások óta, és azt sem jelezte – mint Orbán –, hogy a Fidesz újjászervezésében a parlamenten kívül venne részt. 

3. Szijjártó bekerül, Lázár egy évre marad. A Fidesz többi ismertebb politikusainak sorsáról is többet tudunk.

Tagja lesz a parlamentnek Lázár János, aki azt mondta ma ugyanakkor, hogy csak egy évre vállalja ezt a munkát. Beül Szijjártó Péter is, ő nem szabott időbeli korlátot. Orbán Balázs júliusig lesz képviselő, utána pedig az Európai Parlamentbe megy, és helyet cserél Szekeres Pállal. Vagyis Orbán Balázs az EP-politikában próbál túlélni. 

4. Kocsis eggyel lejjebb.. Az eddigi Fidesz-frakcióvezető Kocsis Máté egy polccal lejjebb kerül: frakcióvezető-helyettes lesz. Ez tehát jelzi, hogy a Fidesz egy másfajta vezetésre akar berendezkedni ebben a ciklusban. Gulyás a habitusából adódóan alighanem egy mérsékeltebb hangot fog megütni, mint a kampányban egyre radikálisabb jelzőkkel dobálózó Kocsis. 

5. Hét szóvivős megoldás. Lesz hét szóvivő is a frakcióban, szintén frakcióvezető-helyettesi pozícióban, ami azt jelzi, hogy a Fidesz a parlamentben úgy akarja megvívni a csatákat, hogy egy-egy területhez állandó arcokat kapcsol. Gulyás nem nevezte meg, kikről van szó, de az ismertebb fideszesek közül parlamenti képviselő lesz Vitályos Eszter, Németh Balázs, Takács Péter és Tuzson Bence is. És a fővárosi közgyűlésből átül Szentkirályi Alexandra. Érdekesség, hogy az egykori vízilabdás olimpiai bajnok Szécsi Zoltán is képviselő lesz.”

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. április 27. 18:42 Szerkesztve
Sok minden lezárult még dullifulli. Nem is sejtitek, hogy mi mindent fogtok hamarosan visszasírni.
bagoly-29
2026. április 27. 18:06
Alakul ez! Az 52 most már ellenzéki képviselőnek kell megmutatnia azt, hogy hogyan kell kulturáltan s nem piaci kofa módjára értékelni a kormány és az országgyűlés munkáját. S a véleményüket, tény állításaikat eljuttatni a választókhoz.
CirmoS
2026. április 27. 17:56
KÖZÖD??? Az agyhalott Soros ügynökökkel és kólásdobozokkal foglalkozz eszelős tekintetű idióta! A rettegésed érthető, hiszen a brutális megszorításokat, a terrorista meg analfabéta migránscsürhe betelepítését és a kötelező buzulást már nem lehet Orbánozással lefedni...ezért toporzékoltok, ráadásul a tetves hazaáruló csürhe a parlamentben sem tud Orbánnak HABLATYOLNI meg HAZUDOZNI! Nagy szarban vagytok Duli- fuli! Így jártatok! 🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
nyugalom
2026. április 27. 17:53
Az et megallapitasa! Lapozzunk!
