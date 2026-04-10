Drágán mérik: Keleti Ágnes fiai a nyugdíjukra gyűjtenek, eladják az olimpiai aranyérmeket

Tavaly januárban, egy héttel a 104. születésnapja előtt hunyt el az ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes. A Blikknek minden idők leghosszabb életű bajnokának kisebbik fia, Rafael Bíró elárulta, mi lesz a kollekció sorsa.

A hagyatéki eljárás már lezárult, az érmek és a díjak sorsáról a testvéremmel, Dániellel határoztunk: eladjuk őket.

Ő májusban jön csak Budapestre, addigra tisztul valamelyest a helyzet, hiszen most mindenki mással van elfoglalva” – utalt Rafael az április 12-i választások miatti bizonytalanságra.