Drágán mérik: Keleti Ágnes fiai a nyugdíjukra gyűjtenek, eladják az olimpiai aranyérmeket

Különleges szobrot avattak Budapesten – hazánk büszkeségét, ötszörös olimpiai bajnokát ábrázolja
Budapest belvárosában, a Hild téren került felállításra Keleti Ágnes szobra.
Eladják az érmeket és a díjakat. Keleti Ágnes fia reméli, a relikviák Magyarországon maradnak.
Tavaly januárban, egy héttel a 104. születésnapja előtt hunyt el az ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes. A Blikknek minden idők leghosszabb életű bajnokának kisebbik fia, Rafael Bíró elárulta, mi lesz a kollekció sorsa.
A hagyatéki eljárás már lezárult, az érmek és a díjak sorsáról a testvéremmel, Dániellel határoztunk: eladjuk őket.
Ő májusban jön csak Budapestre, addigra tisztul valamelyest a helyzet, hiszen most mindenki mással van elfoglalva” – utalt Rafael az április 12-i választások miatti bizonytalanságra.
Megerősítette a Blikk információját, hogy az állam, mint vevő, ebben az ügyben nem akar szerepet vállalni, de azért újfent aláhúzta: reméli, hogy nem kerül külföldre az édesanyja éremkollekciója.
Lehet, hogy egy alapítvány lesz a vásárló, de az sem kizárt, hogy egy tehetős magyar. Ha meg nem sikerül, külföldre megy eladásra egy aukciós házhoz árverésre, esetleg egy múzeum veszi meg”
– magyarázta a tornasport nagyasszonyának fia, akit a Blikk hiába kérdezett arról, szerinte mennyit érnek az érmek, mennyiért adnák el.
„Akit érdekel az értéke, utána tud nézni a neten, hogy az ilyesféle relikviák milyen áron cserélnek gazdát. Az más kérdés, hogy ehhez képest a valóságban mennyit adnak értük. Most csak annyit mondhatok, ha nyélbe lesz ütve az ügylet, megfelelő módon értesítjük majd a közvéleményt arról, mi lett a sorsuk” – tett ígéretet Rafael Bíró Keleti.
