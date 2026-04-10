Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
torna Magyarország Keleti Ágnes

Drágán mérik: Keleti Ágnes fiai a nyugdíjukra gyűjtenek, eladják az olimpiai aranyérmeket

2026. április 10. 21:50

Eladják az érmeket és a díjakat. Keleti Ágnes fia reméli, a relikviák Magyarországon maradnak.

Tavaly januárban, egy héttel a 104. születésnapja előtt hunyt el az ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes. A Blikknek minden idők leghosszabb életű bajnokának kisebbik fia, Rafael Bíró elárulta, mi lesz a kollekció sorsa.

A hagyatéki eljárás már lezárult, az érmek és a díjak sorsáról a testvéremmel, Dániellel határoztunk: eladjuk őket.

Ő májusban jön csak Budapestre, addigra tisztul valamelyest a helyzet, hiszen most mindenki mással van elfoglalva” – utalt Rafael az április 12-i választások miatti bizonytalanságra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Megerősítette a Blikk információját, hogy az állam, mint vevő, ebben az ügyben nem akar szerepet vállalni, de azért újfent aláhúzta: reméli, hogy nem kerül külföldre az édesanyja éremkollekciója.

Lehet, hogy egy alapítvány lesz a vásárló, de az sem kizárt, hogy egy tehetős magyar. Ha meg nem sikerül, külföldre megy eladásra egy aukciós házhoz árverésre, esetleg egy múzeum veszi meg”

– magyarázta a tornasport nagyasszonyának fia, akit a Blikk hiába kérdezett arról, szerinte mennyit érnek az érmek, mennyiért adnák el.

„Akit érdekel az értéke, utána tud nézni a neten, hogy az ilyesféle relikviák milyen áron cserélnek gazdát. Az más kérdés, hogy ehhez képest a valóságban mennyit adnak értük. Most csak annyit mondhatok, ha nyélbe lesz ütve az ügylet, megfelelő módon értesítjük majd a közvéleményt arról, mi lett a sorsuk” – tett ígéretet Rafael Bíró Keleti.

Lelkes Márk Cserny-díjas szobrászművész szobra Keleti Ágnesről, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok tornászról az avatás napján a budapesti Hild téren 2026. március 30-án
Lelkes Márk Cserny-díjas szobrászművész szobra Keleti Ágnesről, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok tornászról az avatás napján a budapesti Hild téren 2026. március 30-án (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA)

Keleti Ágnes éremgyűjteménye

  • Aranyérem: talaj (1952), talaj, gerenda, felemás korlát, kéziszercsapat (1956)
  • Ezüstérem: csapat (1952), egyéni összetett, csapat (1956)
  • Bronzérem: felemás korlát, kéziszercsapat (1952)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kovács Tamás/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Natila
2026. április 11. 00:05
Hát elég pénzéhesnek tűnnek, ők már mindent beáraztak, valami állami szervezet megvehetné és méltó módon kiállíthatná valahol, emléket állítva egy nemzet büszkeségének. Nyugodjon békében.
Válasz erre
0
0
Dorset Naga
2026. április 10. 23:29
Miféle emberek ezek?
Válasz erre
0
0
Treeoflife
•••
2026. április 10. 22:40 Szerkesztve
"Megerősítette a Blikk információját, hogy az állam, mint vevő, ebben az ügyben nem akar szerepet vállalni, de azért újfent aláhúzta: reméli, hogy nem kerül külföldre az édesanyja éremkollekciója." Lehet, hogy üzletemberek, de hogy az édesanyjukat nem szerették igazán, az egyértelmű. Nekem nagyon visszatetsző a szándékuk - igazi "emberként" ajándékozhatták volna a magyar államnak, és akkor nem került volna külföldre. Azt pedig egyáltalán nem értem, miért nem akarják megtartani - legalább az saját életük végéig, tiszteletből? Nagy szegénységi bizonyítvány, ha ennek a bevételéből szeretnének a nyugdíjukra gyűjteni. Mit csináltak vagy csinálnak egész életükben, hogy még a nyugdíjukat is az édesanyjuk "tehetségéből" akarják megoldani?
Válasz erre
5
0
fintaj-2
2026. április 10. 22:29
Igazából az lenne sportszerű, ha a magyar államnak ajándékoznák az érmeket, de a fiúk nem sportolók, üzletemberek!
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!