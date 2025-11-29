Ft
Újabb nemzetközi szövetség járult hozzá az oroszok visszatéréséhez

2025. november 29. 14:32

A tornászok európai szervezete is engedélyezi a semleges színekben való versenyrészvételt. Az orosz sportolók egyre több sportágban térhetnek vissza, cselgáncsban pedig már saját nemzeti jelképeiket is használhatják.

2025. november 29. 14:32
Az MTI a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva arról tudósít, az Európai Torna Szövetség (EG) engedélyezte, hogy az oroszok semleges színekben részt vegyenek a sportág kontinentális versenyein. A kérdésről rendezett pénteki szavazáson ötven országból 46 vett részt, és 27 igennel döntött az EG az oroszok javára. A nemzetközi szövetség (FIG) már korábban hozzájárult, hogy az égisze alatt megrendezett versenyeken semlegesként az orosz tornászok ismét versenyezhessenek, az októberi, jakartai világbajnokságon például a borítóképünkön is szereplő, semleges színekben versenyző Angelina Melnyikova két aranyérmet is begyűjtött (egyéni összetettben és ugrásban).

MELNYIKOVA, Angelina orosz torna
Az olimpiai és világbajnok orosz klasszis, Angelina Melnyikova az októberi, jakartai vb-n és begyűjtött két aranyat (Fotó: MTI/EPA/Mast Irham)

Csütörtökön a budapesti székhelyű Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) döntött úgy, hogy ettől a hétvégétől ismét saját zászlajukkal és himnuszukkal versenyezhetnek az orosz dzsúdósok. 

Az IJF az olimpiai sportágak közül elsőként állította vissza az oroszok jogait, akik az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta csak semleges színekben és himnuszuk elhangzása nélkül indulhattak.

 Az új szabályozás a pénteken Abu-Dzabiban elrajtolt Grand Slamen lépett életbe.

(Nyitókép: MTI/EPA/Mast Irham)

balatontihany-25
2025. november 29. 14:47
Sokat veszített és veszít a sporvilág azzal, hogy az orosz sportolókat kitiltották a világ sporteseményeiről, hiszen szinte minden sportágban az élvonalba tartoznak. Ez a legértelmetlenebb, legbutább "szankció" az összes többi ostoba EU-s szakció közül, hiszen ezekkel az elmebeteg nyugat-európai vezetők leginkább a sajtá országaikat vágják tönkre gazdaságilag, nem Oroszországot.
