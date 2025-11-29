Újabb nemzetközi szövetség járult hozzá az oroszok visszatéréséhez

Az MTI a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva arról tudósít, az Európai Torna Szövetség (EG) engedélyezte, hogy az oroszok semleges színekben részt vegyenek a sportág kontinentális versenyein. A kérdésről rendezett pénteki szavazáson ötven országból 46 vett részt, és 27 igennel döntött az EG az oroszok javára. A nemzetközi szövetség (FIG) már korábban hozzájárult, hogy az égisze alatt megrendezett versenyeken semlegesként az orosz tornászok ismét versenyezhessenek, az októberi, jakartai világbajnokságon például a borítóképünkön is szereplő, semleges színekben versenyző Angelina Melnyikova két aranyérmet is begyűjtött (egyéni összetettben és ugrásban).

Az olimpiai és világbajnok orosz klasszis, Angelina Melnyikova az októberi, jakartai vb-n és begyűjtött két aranyat (Fotó: MTI/EPA/Mast Irham)

Csütörtökön a budapesti székhelyű Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) döntött úgy, hogy ettől a hétvégétől ismét saját zászlajukkal és himnuszukkal versenyezhetnek az orosz dzsúdósok.