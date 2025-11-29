Újabb nemzetközi szövetség járult hozzá az oroszok visszatéréséhez

Történelmi döntést hoztak Budapesten az oroszokkal kapcsolatban
Pénteken lép életbe.
A tornászok európai szervezete is engedélyezi a semleges színekben való versenyrészvételt. Az orosz sportolók egyre több sportágban térhetnek vissza, cselgáncsban pedig már saját nemzeti jelképeiket is használhatják.
Az MTI a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva arról tudósít, az Európai Torna Szövetség (EG) engedélyezte, hogy az oroszok semleges színekben részt vegyenek a sportág kontinentális versenyein. A kérdésről rendezett pénteki szavazáson ötven országból 46 vett részt, és 27 igennel döntött az EG az oroszok javára. A nemzetközi szövetség (FIG) már korábban hozzájárult, hogy az égisze alatt megrendezett versenyeken semlegesként az orosz tornászok ismét versenyezhessenek, az októberi, jakartai világbajnokságon például a borítóképünkön is szereplő, semleges színekben versenyző Angelina Melnyikova két aranyérmet is begyűjtött (egyéni összetettben és ugrásban).
Csütörtökön a budapesti székhelyű Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) döntött úgy, hogy ettől a hétvégétől ismét saját zászlajukkal és himnuszukkal versenyezhetnek az orosz dzsúdósok.
Az IJF az olimpiai sportágak közül elsőként állította vissza az oroszok jogait, akik az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta csak semleges színekben és himnuszuk elhangzása nélkül indulhattak.
Az új szabályozás a pénteken Abu-Dzabiban elrajtolt Grand Slamen lépett életbe.
