Majd' 300 orosz sportolót szankcionált már a WADA – és hol a vége...

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) eddig 280 orosz versenyzőt büntetett meg a moszkvai doppinglaboratórium adatbázisa és az ott lefoglalt minták alapján.

A WADA közleménye szerint a vétkes sportolók száma várhatóan még növekedni fog, miután újabb 29 esetben indult fegyelmi eljárás, emellett 13 lezáratlan szabálysértési ügyet találtak a 2012 és 2015 közötti időszakban a moszkvai labor által rögzített adatok és gyűjtött minták elemzése során.

A nemzetközi szervezet szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy az adatokat manipulálták a doppingvétségek eltitkolása érdekében.

Az oroszok hosszadalmas viták után 2019-ben adták át a WADA-nak az említett periódus vizsgálati anyagait, de a moszkvai labor működési jogait és teljes megfelelőségét mindmáig nem állították vissza.

(MTI)

Nyitókép: Andrej Ivanov/AFP