03. 25.
szerda
Balázs Krisztián Fradi torna Ferencváros

„Kimondom, munkásember lettem” – még mindig nyüstöli magát a 22 évesen visszavonult magyar bajnok

2026. március 25. 21:35

A Fradi korábbi kiválósága mesélt az életéről. A többszörös magyar bajnok Balázs Krisztián nehéz időszakon van túl.

„Az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban és az edzőtermek világában tölti mindennapjait a Ferencvárosi Torna Club korábbi tornásza, az ifjúsági olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmes, ifjúsági Európa-bajnok és vb-bronzérmes, tízszeres felnőtt magyar bajnok Balázs Krisztián, aki tavaly januárban gerincvelő-problémák miatt orvosi javaslatra befejezte sportolói pályafutását. Kényszerű visszavonulása óta viszont már az FTC-Telekom férfi torna szakosztályának utánpótlásedzőjeként dolgozik” – olvasható a fradi.hu-n.

Balázs Krisztián március 25-én ünnepli 24. születésnapját, és ebből az alkalomból adott interjút a Ferencvárosnak. Ebben elárulta: még mindig az edzés teszi ki a mindennapjait, igyekszik magát fitten tartani, közben pedig száz százalékosan átadni a tudását. Hozzátette: a munkájától függően hetente négy-öt alkalommal edz, ami kevesebb, mint a fele annak, mint amikor még aktív volt, mert akkoriban még volt 10-12 edzése is hetente.

Nekem még mindig a napi rutin része, kikapcsolódás, hogy lemegyek az edzőterembe, ahol magammal foglalkozom. Szeretek elfáradni, még mindig szeretem nyüstölni magam”

– jelentette ki.

Balázs Krisztián ma már a magyar fiataloknak igyekszik átadni tapasztalatait, tudását (Fotó: fradi.hu)

„Amíg aktív voltam, napi hat óra tornatermi edzésem volt, többnyire szertornaspecifikus, de az erősítést is ott végeztük. Most igazából csak erősítek, illetve a mozgás örömét próbálom fenntartani. Néhányan megkeresnek testépítéssel, mert látják, hogy mióta abbahagytam, azóta egy jó izomtömeg feljött rám, de én inkább szeretnék tornászként megmaradni.”

A Fradi magyar bajnoka nehéz időszakon van túl

Elárulta, hogy az egészségügyi problémája miatt nem végezhet tornatermi edzéseket, de néha-néha azért felmegy egy-két szerre, és mutat egy-két gyakorlatot a kicsiknek. Arról is beszélt, hogy sikerült-e maga mögött hagynia azt, hogy kényszerűségből lezárult a karrierje.

„Ez nagyon-nagyon hullámzó, és bár már több, mint egy év eltelt azóta, édesanyámmal beszélgetve például még tegnap is feljött a téma. Még mindig vannak időszakok, illetve napok, amikor nagyon erősen előjönnek bennem az érzések. Nem tudom, hogy ezt mikor fogom tudni teljes mértékben magam mögött hagyni, de szerintem nagyon jó úton vagyok ebben” – fogalmazott az interjúban.

Sportpszichológussal dolgozom a Magyar Olimpiai Bizottság támogatása által. Most már találok új célokat, keresem az új dolgokat. Szerencsére bárhova könnyen beilleszkedem, a tizenöt év tornából az alkalmazkodás elég jól megragadt, így mindenhol megtalálom a helyemet.

Szeptembertől kezdek egy új sulit is, ami szintén sporttal kapcsolatos (mentáltréner szakot kezd el a Testnevelési Egyetemen – a szerk.), de a torna mindig a szívem mélyén marad” – szögezte le.

Ha őszintének kell lennem, minden nehéz volt, mert én a tornára tettem fel az életemet. Átalakultak a napjaim, kimondom, munkásember lettem, napi szinten bejárok, dolgozom. Külön öröm, hogy a tornatermen belül tehetem ezt.”

Nyitókép: fradi.hu

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Interista
2026. március 25. 22:21
Tornászoknál elég gyakori a gerincsérülés. Nem hurkagyurkáknak való sport. A fiatalembernek sok sikert edzői pályafutásához.
Mantinka
2026. március 25. 21:48
"Szijjártó Péter magyar külügyminiszter elismerte, hogy rendszeresen kapcsolatba lép az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval az EU zártkörű külügyi találkozói előtt, illetve utána. Korábban a magyar kormány álhírnek nevezte és visszautasította ezeket az állításokat." szijjártó így hazaáruló! Követelik a magyarok, hogy szijjártót vonják felelősségre!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!