„Kimondom, munkásember lettem” – még mindig nyüstöli magát a 22 évesen visszavonult magyar bajnok

„Az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban és az edzőtermek világában tölti mindennapjait a Ferencvárosi Torna Club korábbi tornásza, az ifjúsági olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmes, ifjúsági Európa-bajnok és vb-bronzérmes, tízszeres felnőtt magyar bajnok Balázs Krisztián, aki tavaly januárban gerincvelő-problémák miatt orvosi javaslatra befejezte sportolói pályafutását. Kényszerű visszavonulása óta viszont már az FTC-Telekom férfi torna szakosztályának utánpótlásedzőjeként dolgozik” – olvasható a fradi.hu-n.

Balázs Krisztián március 25-én ünnepli 24. születésnapját, és ebből az alkalomból adott interjút a Ferencvárosnak. Ebben elárulta: még mindig az edzés teszi ki a mindennapjait, igyekszik magát fitten tartani, közben pedig száz százalékosan átadni a tudását. Hozzátette: a munkájától függően hetente négy-öt alkalommal edz, ami kevesebb, mint a fele annak, mint amikor még aktív volt, mert akkoriban még volt 10-12 edzése is hetente.