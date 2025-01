„Megdöbbentő, ijesztő és felfoghatatlan” – genetikai betegség miatt kell visszavonulnia a magyar tehetségnek

Gyógyíthatatlan betegség miatt, mindössze 22 évesen visszavonult az FTC ifjúsági olimpiai bajnok tornásza, Balázs Krisztián. Döntéséről a fiatal sportoló az Instagram-oldalán számolt be.

Sajnos a 2025-ös év már nem abban a formában kezdődött el, mint ahogy azt terveztem, vagy ahogy az elmúlt másfél évtizedben zajlott… Egy nem várt, nagyon ritka és jelen állás szerint nem gyógyítható gerincvelőbetegség miatt az orvosok úgy döntöttek, hogy nem folytathatom a pályafutásomat az élsportban. Fontos leszögeznem, hogy ez a sérülés nem a tornától alakult ki!

– írta közösségi oldalán. Posztjában Balázs Krisztián hangsúlyozta: valószínűleg ez egy genetikai probléma, ami mostanra csúcsosodott ki, és immár befolyásolta az élsportban végzett mindennapi tevékenységét, felkészülését.

„Hála istennek a civil életemet ez a betegség nem befolyásolja, viszont tekintettel a maradandó sérülések esetleges kockázataira, számomra ez a pályafutás itt véget ér” – tette hozzá, majd azzal folytatta, hogy

„megdöbbentő, ijesztő és felfoghatatlan még számára ez az egész, hiszen erről szólt eddig minden napja, erre tette fel a gyerekkorát, az egész életét.

Balázs Krisztiánt a sportág egyik legnagyobb hazai tehetségének tartották: 2018-ban a Buenos Airesben megrendezett ifjúsági olimpián a nemzetközi vegyes csapat (Team Simone Biles) tagjaként aranyérmes lett, egyéni indulóként pedig egy-egy ezüstöt (talaj) és bronzot (nyújtó) is szerzett, de volt junior vb-harmadik, ifjúsági Európa-bajnok és több kontinensbajnoki érem tulajdonosa, valamint Eb-, illetve világbajnoki döntős, sokszoros magyar bajnok.

„Van már egy edzői diplomám, most ebben az évben végzek tanári szakon a mesterfokozaton, és szeretnék a továbbiakban edzőként is hasonló besorolású képesítést szerezni. Sok mindent kaptam a Ferencvárostól és a Magyar Tornaszövetségtől versenyzői karrierem során. Most igyekszem mindezt visszaadni a sportágnak. Nagy becsvággyal kezdtem az edzősködést” – fogalmazta meg jövőbeli céljait az ifjú sportoló a Magyar Tornaszövetség hírlevelében, melyet a Magyar Nemzet szemlézett.

Fotó: Lionel Bonaventure / AFP