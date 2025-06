Nyilvános a beszámoló: hihetetlen mértékben dőlt a pénz Magyar Péterhez

Ezúttal időben közzétette cégének beszámolóját Magyar Péter. A Tisza Párt elnökének tulajdonában álló, üzleti tanácsadással foglalkozó LLM Zrt. tavaly csak decemberben mutatta be pénzügyi adatait, most viszont már június elején közzétették a beszámolót. Ebből kiderült, hogy Magyar Péternek anyagilag nagyon is megérte politikai pályára lépnie, a körülötte lévő felhajtásnak köszönhetően ugyanis sokszorosára növelte cége árbevételét.