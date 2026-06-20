Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Akkor most hogy is van ez, Miniszter Úr!?
„Új főigazgatót nevezett ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Dél-pesti Centrumkórház élére – a transzparencia jegyében pályáztatás nélkül.
Félreértés ne essék, Szilágyi Örssel semmi bajom! Olyannyira nincs, hogy ő az egyik olyan »új generációs« kórházi vezető, akit már az általam bevezetett pályáztatási rendszerben választottunk ki a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet élére.
Mindössze arra a képmutatásra szeretném felhívni a figyelmet, amely miniszter úr eddigi munkáját jellemzi. A keresztyén gyökereit emlegeti, majd magából kikelve agitál a szívhang-rendelet ellen. A transzparenciát varázsszóként használja, minket vádol azzal, hogy politikai alapon, pályáztatás neveztünk ki alkalmatlan vezetőket, majd kinevez pályáztatás nélkül egy olyan embert kórházigazgatónak, aki nálam komoly szakmai kiválasztási folyamat végén kapott vezetői kinevezést. Ráadásul az egyik centrumkórházról van szó, amely több másik kórházat is irányít. Akkor most hogy is van ez, Miniszter Úr!?”
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI