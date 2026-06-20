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Magyarország kórház igazgató

Új főigazgatót nevezett ki Hegedűs Zsolt – a transzparencia jegyében pályáztatás nélkül

2026. június 20. 13:03

Akkor most hogy is van ez, Miniszter Úr!?

2026. június 20. 13:03
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Takács Péter
Takács Péter
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„Új főigazgatót nevezett ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Dél-pesti Centrumkórház élére – a transzparencia jegyében pályáztatás nélkül.

Félreértés ne essék, Szilágyi Örssel semmi bajom! Olyannyira nincs, hogy ő az egyik olyan »új generációs« kórházi vezető, akit már az általam bevezetett pályáztatási rendszerben választottunk ki a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet élére.

Mindössze arra a képmutatásra szeretném felhívni a figyelmet, amely miniszter úr eddigi munkáját jellemzi. A keresztyén gyökereit emlegeti, majd magából kikelve agitál a szívhang-rendelet ellen. A transzparenciát varázsszóként használja, minket vádol azzal, hogy politikai alapon, pályáztatás neveztünk ki alkalmatlan vezetőket, majd kinevez pályáztatás nélkül egy olyan embert kórházigazgatónak, aki nálam komoly szakmai kiválasztási folyamat végén kapott vezetői kinevezést. Ráadásul az egyik centrumkórházról van szó, amely több másik kórházat is irányít. Akkor most hogy is van ez, Miniszter Úr!?”

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
Perczel Éva
2026. június 20. 13:58
Táncolábú eü.-s saját bevallása szerint nem a Semmelweis Egyetemen tanult meg kezet mosni az önálló gyógyításig összesen 10–13 év a képzési idő alatt, hanem már végzett "orvosként" valahol máshol..... Érthető, hogy ez a fura szó, azaz a transzparencia még fel nem tárt terület számára.
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3
0
madre79
2026. június 20. 13:40
Az biztos, hogy nem így szoktak kórház igazgatókat kinevezni! A táncos rácsap a hasára és intézkedik. A rend helyét a káosz vette át!
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4
0
billysparks
2026. június 20. 13:28
Mintha nem ő lenne a Zsolti bácsi?
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1
0
nyugalom
2026. június 20. 13:13
A tancikaló ! Agresszív pofa, akarcsak poloska!
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7
0
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