Mindössze arra a képmutatásra szeretném felhívni a figyelmet, amely miniszter úr eddigi munkáját jellemzi. A keresztyén gyökereit emlegeti, majd magából kikelve agitál a szívhang-rendelet ellen. A transzparenciát varázsszóként használja, minket vádol azzal, hogy politikai alapon, pályáztatás neveztünk ki alkalmatlan vezetőket, majd kinevez pályáztatás nélkül egy olyan embert kórházigazgatónak, aki nálam komoly szakmai kiválasztási folyamat végén kapott vezetői kinevezést. Ráadásul az egyik centrumkórházról van szó, amely több másik kórházat is irányít. Akkor most hogy is van ez, Miniszter Úr!?”