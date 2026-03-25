Magyar segítséget kapott a Manchester United, de nem élt vele – csak öt évvel később

Csillaghullás: az Atlético sztárja után a Manchester United klasszisa sem jön Budapestre
Benjamin Sesko sem játszik Marco Rossi együttese ellen.
Benjamin Sesko pazar formában van. A Manchester United csatárát – akinek tehetségét egy magyar szakember is kiszúrta – viszont nem láthatjuk a Puskás Arénában.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A szlovénok egyik, ha nem legjobb játékosa, a Manchester United klasszisa, Benjamin Sesko egy kisebb sérülés miatt nem lép pályára. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egy érdekes történetet osztott meg róla.
„Apropó, Sesko! Tavaly érdekes történetről számolt be a szlovén Planet Nogomet – a cikk azt követően jelent meg, hogy a támadó szlovén rekordot jelentő összegért, 76,5 millió euróért került az RB Leipzigtől Manchesterbe. Az írás szerint az MU-nál már 2018-ban felvetődött az akkor még a Domzale kötelékébe tartozó ifjú tehetség szerződtetése, nem utolsósorban a Vörös Ördögöket 2016 és 2024 között játékos-megfigyelőként segítő Szőke Péternek köszönhetően, aki a Svájc ellen játszó szlovén U17-es válogatottban szúrta ki Seskót, és aki rögvest jelezte a United vezetőinek, hogy érdemes lenne ajánlatot tenni érte. Az ajánlat meg is érkezett, de a Domzale kevesellte a felkínált 1,6 millió eurót – hónapokkal később 2,8 millióért adták el az RB Salzburgnak. A többi már történelem: Sesko 2023 nyarán eggyel feljebb lépve Lipcsébe igazolt, két évre rá pedig Manchesterbe. Ha 2018-ban kicsit mélyebben hajlandó a zsebébe nyúlni a United vezérkara, több tízmillió eurót megspórolhatott volna…” – áll az MLSZ cikkében.
A Csakfoci hozzátette: a magyar scout mögött szintén labdarúgó-pályafutás áll, volt a Zalaegerszeg játékosa, majd Ausztriában futballozott. A TM adatai szerint a Manchester Unitednél 2016-tól 2024-ig dolgozott megfigyelőként, július elejétől pedig a belga élvonalbeli Leuvennél tevékenykedik, ugyanilyen szerepkörben.
A Transfermarkt a 195 centiméter magas Sesko piaci értékét 65 millió euróra taksálja, és ez éppen márciusban emelkedett ötmillióval. A 22 éves szlovén csatárnak jót tett Michael Carrick kinevezése, hiszen az irányítása alatt ontja a gólokat, ráadásul mindezt többnyire csereként teszi.
Az angol szakember tíz tétmeccs óta az MU megbízott vezetőedzője, Sesko az elsőt leszámítva kilencen játszott, ebből hetet is csereként, s ezeken öt gólt szerzett. Úgy tűnik, Carrick a „szupercsere” szerepet szánja neki a tavaszra, és egyelőre ül a döntése. Olyannyira, hogy a szurkolóknál ő lett február hónap legjobb játékosa a Premier League-ben.
A szlovénok két felkészülési mérkőzését – úgy a magyarok ellenit is – kihagyja, a klub tájékoztatása szerint egy olyan kisebb sérülés miatt, amit eddig az elmúlt hetekben kezelni tudott a klub, de most a teljes felépülése érdekében nem utazik el a válogatotthoz. Nem csoda, hogy a Bajnokok Ligájába vágyó MU nagyon vigyáz Seskóra, hiszen nagyon fontos szerepe van a csapaton belül.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, mennyi gázt bukhatnak el az ukránok.