Magyar segítséget kapott a Manchester United, de nem élt vele – csak öt évvel később

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A szlovénok egyik, ha nem legjobb játékosa, a Manchester United klasszisa, Benjamin Sesko egy kisebb sérülés miatt nem lép pályára. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egy érdekes történetet osztott meg róla.

„Apropó, Sesko! Tavaly érdekes történetről számolt be a szlovén Planet Nogomet – a cikk azt követően jelent meg, hogy a támadó szlovén rekordot jelentő összegért, 76,5 millió euróért került az RB Leipzigtől Manchesterbe. Az írás szerint az MU-nál már 2018-ban felvetődött az akkor még a Domzale kötelékébe tartozó ifjú tehetség szerződtetése, nem utolsósorban a Vörös Ördögöket 2016 és 2024 között játékos-megfigyelőként segítő Szőke Péternek köszönhetően, aki a Svájc ellen játszó szlovén U17-es válogatottban szúrta ki Seskót, és aki rögvest jelezte a United vezetőinek, hogy érdemes lenne ajánlatot tenni érte. Az ajánlat meg is érkezett, de a Domzale kevesellte a felkínált 1,6 millió eurót – hónapokkal később 2,8 millióért adták el az RB Salzburgnak. A többi már történelem: Sesko 2023 nyarán eggyel feljebb lépve Lipcsébe igazolt, két évre rá pedig Manchesterbe. Ha 2018-ban kicsit mélyebben hajlandó a zsebébe nyúlni a United vezérkara, több tízmillió eurót megspórolhatott volna…” – áll az MLSZ cikkében.