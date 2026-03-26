Egyszerre kiáltottak fel Magyarországon és Athénban: itt van Varga Barnabás első diagnózisa

Már pánikolnak a görögök, mindenki Magyarországra figyel
Athénban is a Telkiből érkező híreket figyelik. Varga Barnabás sérülése sokkolta a görögöket.
A magyar válogatott és az AEK gólgyárosán elvégezték az MRI-vizsgálatot hétvégi bokasérülése után. Varga Barnabás zúzódást szenvedett.
A hétvége óta Magyarországon és Athénban is aggódva várják a híreket Varga Barnabásról, az AEK gólgyárosa ugyanis éppen a válogatott szünet előtti utolsó bajnokin sérült meg. Mint ismert, a fővárosi klub többek között a magyar csatár újabb találatával 3–0-s győzelmet aratott a Kifiszia felett, ám Vargát a félidőben le kellett cserélni bokasérülése miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Varga a sérülése ellenére hazatért a nemzeti csapathoz a válogatott összetartásra, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat, és most úgy tűnik, a magyar és a görög drukkerek is fellélegeuhetnek. A Csakfoci ugyanis arról számolt be a görög sport24.gr alapján, hogy
a játékos MRI-vizsgálata biztató eredményt hozott, e szerint Varga csak kisebb zúzódást szenvedett.
Ez több szempontból sem mindegy: magyar szempontból azért, mert a gólerős csatár amióta a nemzeti tizenegy tagja, a válogatott góljainak csaknem a felében közrejátszott, míg athéni szempontból azért nem, mert a görög listavezető AEK számára a válogatott szünet után a közvetlen tabellarivális Olimpiakosz elleni hatpontos rangadó következik, amely akár a bajnoki címet is eldöntheti.
A magyar labdarúgó-válogatott szombat este 18 órától Szlovénia, jövő kedden 19 órától pedig éppen Görögország legjobbjait fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.
Ezt is ajánljuk a témában
Huszonnyolc meccsen 19 gólban működött közre.
FRISSÍTÉS: Az MLSZ rövid közleménye szerint a szerb Vojvodina 24 éves légiósa, Szűcs Kornél – aki 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be címeres mezben – izomsérülés miatt kikerült Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből, már el is hagyta az edzőtábort.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
„A választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot” – mondta a miniszterelnök.