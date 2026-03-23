Varga Barnabás sérülés Görögország

Már pánikolnak a görögök, mindenki Magyarországra figyel

2026. március 23. 17:09

Athénban is a Telkiből érkező híreket figyelik. Varga Barnabás sérülése sokkolta a görögöket.

Mint arról beszámoltunk, felemás hétvégét zárt Varga Barnabás. Klubja, az AEK Athén magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Kifiszia ellen a görög labdarúgó-bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában, ám miután a válogatott támadó a 26. percben gólt szerzett, a félidőben bokasérülés miatt le kellett cserélni. Varga ennek ellenére hazatért a nemzeti csapathoz, így a görög fővárosban most aggódva figyelik a Telkiből érkező híreket.

Varga sokkolta a görögöket

Egészen hihetetlen, de szinte sokkolta a görögöket a magyar támadó kiesése, hétfő reggelre a helyi sportsajtó egyik központi témája lett Varga Barnabás állapota. Az AEK Athén jelenleg a tabella élén áll, de a szakírók szerint a magyar válogatott csatár sérülése a szezon legérzékenyebb szakaszában jött – írja az origo.

A vasárnapi győztes meccs után a korábban Magyarországon is dolgozó Marko Nikolics kitért Varga állapotára is. Az AEK vezetőedzője úgy fogalmazott, a magyar csatárnak „kiment a bokája, meg is duzzadt”, ezért kellett lecserélni a szünetben. A szerb edző bízik benne, hogy Varga a rájátszás kezdetére újra egészséges lehet.

Görögországban nem csak a bajnokság, de a nemzetközi kupaszereplés miatt is aggódva figyelik a magyarországi vizsgálatok eredményeit.

Mint ismert, a Konferencia-liga negyeddöntőjében a spanyol Rayo Vallecano lesz a sárga-feketék ellenfele, a párharcban pedig Vargának is kulcsszerepet szánnak – mint ahogy az orvosi stáb véleményének ismeretében Marco Rossi is a szlovének és a görögök elleni válogatott találkozókon.

Fotó: Facebook/AEK FC

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
machet
2026. március 23. 18:48
Hát igen,nem fiatal már az a boka.
