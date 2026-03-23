Már pánikolnak a görögök, mindenki Magyarországra figyel

A vasárnapi győztes meccs után a korábban Magyarországon is dolgozó Marko Nikolics kitért Varga állapotára is. Az AEK vezetőedzője úgy fogalmazott, a magyar csatárnak „kiment a bokája, meg is duzzadt”, ezért kellett lecserélni a szünetben. A szerb edző bízik benne, hogy Varga a rájátszás kezdetére újra egészséges lehet.

Görögországban nem csak a bajnokság, de a nemzetközi kupaszereplés miatt is aggódva figyelik a magyarországi vizsgálatok eredményeit.

Mint ismert, a Konferencia-liga negyeddöntőjében a spanyol Rayo Vallecano lesz a sárga-feketék ellenfele, a párharcban pedig Vargának is kulcsszerepet szánnak – mint ahogy az orvosi stáb véleményének ismeretében Marco Rossi is a szlovének és a görögök elleni válogatott találkozókon.

