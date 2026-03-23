Már pánikolnak a görögök, mindenki Magyarországra figyel

Nem engedték vissza a pályára Varga Barnabást Athénban, nem fest túl jól a helyzet
A magyar válogatott csatár a 26. percben gólt szerzett a Kifiszia ellen, ám a félidőben bokasérülés miatt le kellett cserélni.
Athénban is a Telkiből érkező híreket figyelik. Varga Barnabás sérülése sokkolta a görögöket.
Mint arról beszámoltunk, felemás hétvégét zárt Varga Barnabás. Klubja, az AEK Athén magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Kifiszia ellen a görög labdarúgó-bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában, ám miután a válogatott támadó a 26. percben gólt szerzett, a félidőben bokasérülés miatt le kellett cserélni. Varga ennek ellenére hazatért a nemzeti csapathoz, így a görög fővárosban most aggódva figyelik a Telkiből érkező híreket.
Egészen hihetetlen, de szinte sokkolta a görögöket a magyar támadó kiesése, hétfő reggelre a helyi sportsajtó egyik központi témája lett Varga Barnabás állapota. Az AEK Athén jelenleg a tabella élén áll, de a szakírók szerint a magyar válogatott csatár sérülése a szezon legérzékenyebb szakaszában jött – írja az origo.
A vasárnapi győztes meccs után a korábban Magyarországon is dolgozó Marko Nikolics kitért Varga állapotára is. Az AEK vezetőedzője úgy fogalmazott, a magyar csatárnak „kiment a bokája, meg is duzzadt”, ezért kellett lecserélni a szünetben. A szerb edző bízik benne, hogy Varga a rájátszás kezdetére újra egészséges lehet.
Görögországban nem csak a bajnokság, de a nemzetközi kupaszereplés miatt is aggódva figyelik a magyarországi vizsgálatok eredményeit.
Mint ismert, a Konferencia-liga negyeddöntőjében a spanyol Rayo Vallecano lesz a sárga-feketék ellenfele, a párharcban pedig Vargának is kulcsszerepet szánnak – mint ahogy az orvosi stáb véleményének ismeretében Marco Rossi is a szlovének és a görögök elleni válogatott találkozókon.
Fotó: Facebook/AEK FC
