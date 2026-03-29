03. 29.
Szlovénia magyar válogatott szlovén válogatott Magyarország felkészülés Budapest lapszemle Szoboszlai Dominik

A magyar mentalitásra irigykednek szomszédunkban – Szoboszlait és Budapestet is kiemelték

2026. március 29. 11:20

Sok dicséretet kaptunk Szlovéniából. Válogatottunk győzelme után a magyar emberek hozzáállását is megemlítették.

null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, szombaton a magyar labdarúgó-válogatott 1–0-ra legyőzte Szlovéniát felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mérkőzés után megnéztük, mit írt a szlovén sajtó a találkozóról, és hogyan vélekedtek a szurkolóik.

A Delo oldalán emlékeztettek arra, hogy ez volt Bostjan Cesar első meccse a szlovén válogatott élén. Úgy látták, a játék képe nagyon hasonló volt, mint az előző szövetségi kapitány alatt, és bár voltak ígéretes gólszerzési lehetőségeik, Benjamin Sesko hiányában ezeket nem tudták gólra váltani.

A magyarok irányították a mérkőzést, ők adtak ritmust a játéknak.”

Később a meg nem adott találatuk után megjegyezték, hogy a magyar csapat veszélyesebben futballozott, és Szoboszlai Dominik kiváló formának örvendett. Szerintük a második félidőt a mieink kezdték jobban, de a 60. percben nekik is volt egy nagy helyzetük. Aztán elismerték, hogy hátul sokszor szerencséjük volt, például Sallai Roland kimaradt ziccerénél. Azt is írták, hogy Marco Rossi a 63. percre érve hiába cserélt már négyet is, továbbra is a hazai együttes játszott jobban.

A magyar gól kapcsán a szerencsét és a rossz védekezést emelték ki, mert elsőre nem tűnt veszélyesnek Schön Szabolcs lövése, de a rossz helyezkedések miatt a labda végül utat talált a kapuba. A hajráról pedig úgy számoltak be, hogy voltak egyenlítése esélyeik, de ezek a helyzetek kimaradtak, így vereséggel nyitott az új szövetségi kapitány. Elismerték egyébként, hogy a kezdés előtt egyértelmű esélyesnek számított a magyar, míg az ő oldalukról nem igazán tudták, hogy milyen focira is számítsanak, nagy volt a rejtély.

A szlovén Dnevnik egy olyan képpel illusztrálta a meccset, amin az egyik vendégjátékos fájdalmas arcot vág.

Legyőzte a szlovént a magyar válogatott, amely így győzelemmel kezdte az évet
Legyőzte a szlovént a magyar válogatott, amely így győzelemmel kezdte az évet (Fotó: dnevnik.si)

Elég tárgyilagosan számoltak be a mérkőzésről, de azért megjegyezték, hogy a második játékrészben sokkal határozottabb és jobb volt a pályán a magyar válogatott.

Az Ekipánál úgy fogalmaztak, hogy bár egy szűkös vereséggel indult az új időszámítás, sok bíztató dolgot láttak a csapattól. A magyarok kapcsán megjegyezték, hogy ugyanúgy nem jutottak ki a vb-re, mint ők, viszont a magyar szurkolók lelkesedése a válogatott iránt nem esett olyan alacsony szintre vissza, mint a szlovénoknál. Ezt azzal magyarázták, hogy Magyarország az elmúlt öt évben Európa-bajnoki találkozókat, Európa-liga-döntőt, valamint „a klubfutballban a meccsek meccsét, azaz a nagy Bajnokok Ligája-döntőt” is megrendezte/megrendezi. Ehhez pedig még hozzájön számos magyar játékos remek teljesítménye is a klubjában, mint például a csapatkapitány Szoboszlai Dominiké.

Szerintük a kezdés előtt érezni lehetett az izgatottságot a magyar embereken a városban, a támogató közeget pedig a megtelt „szuper modern” Puskás Aréna is jól bizonyítja. Erre egyébként a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Mandiner felhívta a figyelmet Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki üzent is a magyaroknak.

Az első félidő kapcsán azt írták, hogy bár a mieink sokat birtokolták a labdát, nem sok helyzetet tudtak kialakítani, és elsősorban azért, mert a szlovénok szervezetten védekeztek. A második játékrész kapcsán is úgy fogalmazott, hogy talán igazságos lett volna a döntetlen, mert jól helytálltak, pontosan látszott, mint akartak, és az iksz még úgy is igazságos lett volna, hogy azért szerencséjük is volt hátul.

Ehhez mi annyit azért hozzáteszünk, hogy a helyzetek minősége alapján a várható gólokban alaposan felülmúltuk őket:

  • magyarok: 1,76-os xG
  • szlovénok: 0,19-es xG

Kiütéssel is nyerhetett volna a magyar válogatott?

A szlovén szurkolók alapvetően nem voltak annyira optimisták.


„Förtelmes volt… Ugyanolyan, mint volt… Sosem a győzelemre, hanem a nulla–nullára játszunk…”

„Nekem jobban tetszett ez a játék, jobbak voltunk támadásban, nem volt bunkerfoci, nem volt kínzás. Még sok munka van, de ez egy jó csapat.”

„Ugyanaz a silány játék. Ha nincs egy irányítód, folyamatosan csak a visszapasszok jönnek és nem jutsz előre.”

„A magyarok akár öt–nullára is vezethettek volna… szerencsére csak egy–nulla lett…”

„Nincs olyan játékos a keretben, aki a fazont adná. Ugyanúgy nulla–nullára játszottunk, mint az előző edzővel. Mi lenne, ha betennénk még egy védőt?”

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. március 29. 12:01
A magyar emberek mentalitása? A világon a legszarabb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!