A magyar mentalitásra irigykednek szomszédunkban – Szoboszlait és Budapestet is kiemelték

A magyar gól kapcsán a szerencsét és a rossz védekezést emelték ki, mert elsőre nem tűnt veszélyesnek Schön Szabolcs lövése, de a rossz helyezkedések miatt a labda végül utat talált a kapuba. A hajráról pedig úgy számoltak be, hogy voltak egyenlítése esélyeik, de ezek a helyzetek kimaradtak, így vereséggel nyitott az új szövetségi kapitány. Elismerték egyébként, hogy a kezdés előtt egyértelmű esélyesnek számított a magyar, míg az ő oldalukról nem igazán tudták, hogy milyen focira is számítsanak, nagy volt a rejtély.

A szlovén Dnevnik egy olyan képpel illusztrálta a meccset, amin az egyik vendégjátékos fájdalmas arcot vág.

Elég tárgyilagosan számoltak be a mérkőzésről, de azért megjegyezték, hogy a második játékrészben sokkal határozottabb és jobb volt a pályán a magyar válogatott.

Az Ekipánál úgy fogalmaztak, hogy bár egy szűkös vereséggel indult az új időszámítás, sok bíztató dolgot láttak a csapattól. A magyarok kapcsán megjegyezték, hogy ugyanúgy nem jutottak ki a vb-re, mint ők, viszont a magyar szurkolók lelkesedése a válogatott iránt nem esett olyan alacsony szintre vissza, mint a szlovénoknál. Ezt azzal magyarázták, hogy Magyarország az elmúlt öt évben Európa-bajnoki találkozókat, Európa-liga-döntőt, valamint „a klubfutballban a meccsek meccsét, azaz a nagy Bajnokok Ligája-döntőt” is megrendezte/megrendezi. Ehhez pedig még hozzájön számos magyar játékos remek teljesítménye is a klubjában, mint például a csapatkapitány Szoboszlai Dominiké.