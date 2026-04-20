Szlovénia Janez Janša Pirc Musar Szlovén Demokrata Párt Szabadság Mozgalom Robert Golob választás

Mégis jobboldali kormánya lehet Szlovéniának

2026. április 20. 17:55

A március végén megválasztott baloldali vezető képtelen kormányt alakítani.

A szlovén miniszterelnök, Robert Golob hétfőn elismerte, hogy pártja nem tudott kormányt alakítani, ami potenciálisan előkészíti az utat a Janez Janša vezette jobboldali-konzervatív Szlovén Demokrata Párt (SDS) visszatéréséhez – adta hírül a Politico.

Golob liberális Szabadság Mozgalma a múlt hónapban hajszálnyi előnnyel nyerte meg a választásokat, a szlovén parlament 90 képviselői helyéből 29-et megszerezve,

de nem sikerült megszereznie az önálló kormányzáshoz szükséges többséget.

Egy hónappal a sikertelen koalíciós tárgyalások után Golob bejelentette: tájékoztatta Nataša Pirc Musar szlovén elnököt, hogy pártja ellenzéki szerepet fog betölteni a parlementben, és lemondott a további koalícióalakítási szándékáról.

Ennek következtében most várhatóan a 28 képviselői helyet szerző SDS próbálhat meg egy jobboldali koalíciós kormányt alakítani.

A hónap elején Janša pártja támogatta az oroszbarátként és oltásellenesként elkönyvelt Resni.ca párt azon törekvését, hogy vezetője, Zoran Stevanović, a szlovén parlament megválasztott elnöke legyen.

A lépést széles körben úgy értelmezték, hogy az a két jobboldali párt közötti szövetséget jelzi előre, de a Pirc Musarral hétfőn folytatott találkozóját követően Janša elismerte: egyelőre nem vezettek sikerre az erről szóló tárgyalások.

Az SDS vezetője, aki már három alkalommal volt Szlovénia miniszterelnöke, hozzátette, hogy a reális politikai forgatókönyvek közül pártjának bármelyik megfelel:

  • szívesen alakítanak kormányt, de ha kell, akkor
  • ellenzékbe is vonulnak, vagy
  • újra megmérettetik magukat egy előrehozott választáson.

Mindhárom lehetőség jó nekünk”

- emelte ki Janez Janša.

Egy újabb Janša-kormánnyal tovább gyarapodhatna a patrióta, jobboldali kormányfők száma Európai Tanácsban. Ez az euroszkeptikus bolgár kormányzattal együtt még kellemetlenebb helyzetbe hozhatná az Orbán Viktor magyar miniszterelnök távozásával hirtelen vérszemet kapó, és a központosítást újra felpörgető brüsszeli bürokrata elitet.

Fotó: Jure Makovec / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. április 20. 18:56
Ha ilyen megtörténik, a következő európai választásokon még sok meglepetés várhat a brüsszeli elit-csürhére. Mondaná Orbán Viktor: ha egy üzlet beindul......
angie1
2026. április 20. 18:16
Hehehe...!
Gintonic68
2026. április 20. 18:14
Na b+.... Ezt nem látta jönni a Sátán....😂🤣😂
