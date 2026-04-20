Mégis jobboldali kormánya lehet Szlovéniának

Konzervatívok és liberálisok fej-fej mellett Szlovéniában
Előzetes eredmények szerint a szlovén választáson egyik nagy párt sem szerzett önálló többséget, a két fő politikai erő között alig több mint egy százalékpont különbség született.
A március végén megválasztott baloldali vezető képtelen kormányt alakítani.
A szlovén miniszterelnök, Robert Golob hétfőn elismerte, hogy pártja nem tudott kormányt alakítani, ami potenciálisan előkészíti az utat a Janez Janša vezette jobboldali-konzervatív Szlovén Demokrata Párt (SDS) visszatéréséhez – adta hírül a Politico.
Golob liberális Szabadság Mozgalma a múlt hónapban hajszálnyi előnnyel nyerte meg a választásokat, a szlovén parlament 90 képviselői helyéből 29-et megszerezve,
de nem sikerült megszereznie az önálló kormányzáshoz szükséges többséget.
Egy hónappal a sikertelen koalíciós tárgyalások után Golob bejelentette: tájékoztatta Nataša Pirc Musar szlovén elnököt, hogy pártja ellenzéki szerepet fog betölteni a parlementben, és lemondott a további koalícióalakítási szándékáról.
Ennek következtében most várhatóan a 28 képviselői helyet szerző SDS próbálhat meg egy jobboldali koalíciós kormányt alakítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Előzetes eredmények szerint a szlovén választáson egyik nagy párt sem szerzett önálló többséget, a két fő politikai erő között alig több mint egy százalékpont különbség született.
A hónap elején Janša pártja támogatta az oroszbarátként és oltásellenesként elkönyvelt Resni.ca párt azon törekvését, hogy vezetője, Zoran Stevanović, a szlovén parlament megválasztott elnöke legyen.
A lépést széles körben úgy értelmezték, hogy az a két jobboldali párt közötti szövetséget jelzi előre, de a Pirc Musarral hétfőn folytatott találkozóját követően Janša elismerte: egyelőre nem vezettek sikerre az erről szóló tárgyalások.
Az SDS vezetője, aki már három alkalommal volt Szlovénia miniszterelnöke, hozzátette, hogy a reális politikai forgatókönyvek közül pártjának bármelyik megfelel:
Mindhárom lehetőség jó nekünk”
- emelte ki Janez Janša.
Egy újabb Janša-kormánnyal tovább gyarapodhatna a patrióta, jobboldali kormányfők száma Európai Tanácsban. Ez az euroszkeptikus bolgár kormányzattal együtt még kellemetlenebb helyzetbe hozhatná az Orbán Viktor magyar miniszterelnök távozásával hirtelen vérszemet kapó, és a központosítást újra felpörgető brüsszeli bürokrata elitet.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz barátság miatt aggódnak, de kétlik, hogy akadályt jelentene Brüsszel számára.
***
Fotó: Jure Makovec / AFP