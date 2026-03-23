Konzervatívok és liberálisok fej-fej mellett Szlovéniában

A szlovéniai parlamenti választáson szoros verseny alakult ki a kormányzó liberálisok és a jobboldali ellenzék között, ami jelentős politikai bizonytalanságot vetít előre a kis európai uniós országban – írta meg az Al Jazeera. Az Állami Választási Bizottság vasárnapi, a szavazatok csaknem 99 százalékán alapuló részeredményei szerint Robert Golob miniszterelnök centrista Szabadság Mozgalma a szavazatok 28,5 százalékát szerezte meg,

míg a Janez Janša volt miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28,1 százalékon állt.

A gyakorlatilag azonos eredmény azt jelenti, hogy a 90 tagú parlamentben egyik nagy párt sem rendelkezik majd többséggel. A jövendő kormány összetétele így a kisebb pártokon múlik, amelyek mérlegnyelő szerepet töltenek be.