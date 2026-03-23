Konzervatívok és liberálisok fej-fej mellett Szlovéniában

A választás éjszakáján Robert Golob abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy pártja megalakíthatja a következő kormányt, ugyanakkor elismerte, hogy „kemény tárgyalások állnak előttünk”. Korábban, amikor leadta szavazatát, a liberális miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Szlovénia demokráciája és szuverenitása már nem vehető készpénznek.
A háromszor is kormányfői pozíciót betöltő ellenzéki vezető, Janez Janša ezzel szemben azt jósolta, hogy a voksolás után nem sok politikai stabilitásra lehet számítani.
A választási kampányt ugyanakkor botrány is beárnyékolta: egy múlt heti jelentés szerint Janša decemberben az izraeli Black Cube magán-hírszerzőcéggel találkozott. Golob az értesülésekre reagálva úgy fogalmazott, „szokatlan”, hogy külföldi szolgálatok egy uniós tagállam demokratikus választásaiba avatkoznak.
Janša maga pedig úgy jellemezte a voksolást, mint egy népszavazást arról, hogy az emberek visszavehetik-e az államot.