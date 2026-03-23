Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szlovénia janez janša miniszterelnök választás

Konzervatívok és liberálisok fej-fej mellett Szlovéniában

2026. március 23. 08:46

Előzetes eredmények szerint a szlovén választáson egyik nagy párt sem szerzett önálló többséget, a két fő politikai erő között alig több mint egy százalékpont különbség született.

A szlovéniai parlamenti választáson szoros verseny alakult ki a kormányzó liberálisok és a jobboldali ellenzék között, ami jelentős politikai bizonytalanságot vetít előre a kis európai uniós országban – írta meg az Al Jazeera. Az Állami Választási Bizottság vasárnapi, a szavazatok csaknem 99 százalékán alapuló részeredményei szerint Robert Golob miniszterelnök centrista Szabadság Mozgalma a szavazatok 28,5 százalékát szerezte meg, 

míg a Janez Janša volt miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28,1 százalékon állt.

A gyakorlatilag azonos eredmény azt jelenti, hogy a 90 tagú parlamentben egyik nagy párt sem rendelkezik majd többséggel. A jövendő kormány összetétele így a kisebb pártokon múlik, amelyek mérlegnyelő szerepet töltenek be.

 Az alakuló tárgyalások várhatóan nehézkesek lesznek, és egyelőre nem világos, milyen lehetséges szövetségek rajzolódhatnak ki a következő időszakban.

A választás éjszakáján Robert Golob abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy pártja megalakíthatja a következő kormányt, ugyanakkor elismerte, hogy „kemény tárgyalások állnak előttünk”. Korábban, amikor leadta szavazatát, a liberális miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Szlovénia demokráciája és szuverenitása már nem vehető készpénznek. 

A háromszor is kormányfői pozíciót betöltő ellenzéki vezető, Janez Janša ezzel szemben azt jósolta, hogy a voksolás után nem sok politikai stabilitásra lehet számítani.

A választási kampányt ugyanakkor botrány is beárnyékolta: egy múlt heti jelentés szerint Janša decemberben az izraeli Black Cube magán-hírszerzőcéggel találkozott. Golob az értesülésekre reagálva úgy fogalmazott, „szokatlan”, hogy külföldi szolgálatok egy uniós tagállam demokratikus választásaiba avatkoznak. 

Janša maga pedig úgy jellemezte a voksolást, mint egy népszavazást arról, hogy az emberek visszavehetik-e az államot.

Nyitókép: Jure Makovec / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
pot_ember
2026. március 23. 09:16
Ahogy az eredményen látszik Szlovénia teljesen beilleszkedett a liberális demokráciába, a kormányzáshoz valószinüleg legalább három pártra lesz szükség. Hosszú távon kormányozhatatlan lesz, vagy olyan gyenge kormánya lesz, hogy Brüsszelből könnyen befolyásolható lesz.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. március 23. 09:02
"A jövendő kormány összetétele így a kisebb pártokon múlik, amelyek mérlegnyelő(?) szerepet töltenek be...." A takarító néni már megint elemében van
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 23. 08:55
auditorium 2026. március 23. 08:49 Igy (fej-fej mellett) nehéz lesz kormányt alakitani . Ez tanulságos lehet Magyarországnak is. Szerinted eddig hogy kormányoztak Szlovéniában?
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 23. 08:54
Ha ez bejön, akkor Orbán örülhet: pár hét, és visszatérhet a jobboldal Szlovéniában Nem jött be.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!