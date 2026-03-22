Ha ez bejön, akkor Orbán örülhet: pár hét, és visszatérhet a jobboldal Szlovéniában

Az országos politikában újonc Robert Golob az üzenetei mellett őszbe csavarodó, hosszú hajával vétette észre magát, amitől az elmúlt években kormányfői tisztsége közepette megvált. Érdekesebb azonban ennél a pályafutása: a villamosmérnök végzettségű Golob Fulbright-programos ösztöndíjasként tanult Atlantában, s onnan tért vissza hazájába. Előbb a gazdasági minisztérium államtitkára volt, majd a GEN-I nevű villamos­energia-kereskedelmi vállalat elnöke lett, ami ma már szlovén állami tulajdonban áll. 2011-től a baloldalt újrafazonírozni próbáló Pozitív Szlovénia pártban aktivizálta magát, 2022 januárjában viszont a saját kezébe kívánta venni a gyeplőt. Átvette a parlamenten kívüli Zöld Akciók Pártját, átnevezte Szabadság Mozgalommá, és huszáros lendülettel pár hónap alatt a legnépszerűbb erővé építette fel, megnyerve az áprilisi választást.

A két másik baloldali párttal együtt stabil többséggel rendelkező kormányt tudott alakítani, ami ki is tartott a menetrend szerinti idei választásig.

A túlélésért és a hatalom visszaszerzéséért küzdő európai balliberálisoknak fontos a szlovén bástya, és most is kitüntető figyelemben részesítik a ljubljanai kormányt. Valérie Hayer, a liberális Újítsuk Meg Európát pártcsalád elnöke így nyilatkozott: „Egy olyan időszakban, amikor a populisták Európa-­szerte a demokratikus intézmények gyengítésén dolgoznak, Szlovénia kiemelkedik azzal, hogy más utat választott, és bebizonyította, hogy ez az út eredményes.” Hayer szerint Robert Golob alatt Szlovéniá­nak „példátlan lehetősége van arra, hogy győzelmet arasson a modern európai liberális értékekért – hogy folytassa az egészségügyben szükséges reformokat és előmozdítsa a fenntartható gazdasági növekedést”. Az orbánozás sem maradhatott ki Hayer mondandójából: „A Trump-­fanatikus Janez Janša vezette kormányok alatt Szlovénia a médiaszabadság elleni támadásokat, a politikai polarizáció elmélyülését és az olyan illiberális vezetőkkel való összefogást tapasztalta, mint Orbán Viktor.”

Maga Robert Golob is elővette az Orbán-kártyát: a Politicónak azt nyilatkozta, hogy ha ellenfele, Janez Janša sikeresen szerepel a választásokon, összefoghat Magyarország miniszterelnökével az EU szétverésében.

„Ez az igazi veszély, vagyis a csata, amiben most részt veszünk” – mondta a lapnak. Golob arról is beszélt, hogy ugyan a cseh Andrej Babiš és a szlovák Robert Fico is Orbánhoz hasonló nézeteket vall, ellenfele, Janša a magyar kormányfő lehető legközelebbi szövetségese. Golob az interjúban gyakorlatilag azt üzente: ő lelkes fogaskereke az európai uniós gépezetnek és gondolatnak, mindenben a további fokozott együttműködés mellett áll, támogatja a többsebességes Európa gondolatát is, ha máshogy nem lehet előbbre jutni.