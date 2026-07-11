Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
07. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ner Tisza Párt felső középosztály Molnár Attila Megadja Gábor középosztály

A Tisza a hatalom megszerzése után sem a szakszervezetek vagy a szegényebbek igényeit igyekszik kielégíteni

2026. július 11. 17:36

A bosszúhadjárat jellemzően olyan személyek és intézmények ellen irányul, akik a felső középosztályhoz tartoznak, de nem annak az érdekeit képviselték. A revansrezsim szíve közepe a patríciuslázadás: a mellőzött elit és felső középosztály akar bosszút állni az „osztályárulókon”.

2026. július 11. 17:36
null
Megadja Gábor – Molnár Attila Károly
Öt

„Megadható-e, kik alkotják a Tisza társadalmi bázisát? Ezt a kérdést legalább három részre kell bontanunk: kik szavaztak rá, kik hozták létre és segítették, és kiknek az érdekében cselekszik?

Már a kampányban sokszor büszkélkedett az akkori ellenzék, hogy a képzettebbek támogatják őket, és a választások is ezt látszanak igazolni. Ami annyit jelent, hogy a nagyvárosi és magasabb jövedelmű rétegek támogatták, és még inkább a felső középosztály. Bizonyosan nem szegénylázadásról beszélünk. Noha a nép óriási többsége adott felhatalmazást az új rezsimnek, a revansvágy nem az alsóbb osztályokat, a szegényebbeket, vagy akár a szakszervezeteket jellemzi, hanem a mellőzött elitet és felső középosztályt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza a hatalom megszerzése után sem a szakszervezetek vagy a szegényebbek igényeit igyekszik kielégíteni, hanem a felső középosztály bosszúszomját. Elsősorban ők akarnak vért: lásd a „jogtudósok” vagy a filozófiai társaság levelét, a történészek megszólalásait arról, hogy kiket kell azonnal elbocsátani, elhallgattatni, mely intézményeket kell bezárni. A bosszúhadjárat jellemzően olyan személyek és intézmények ellen irányul, akik a felső középosztályhoz tartoznak, de nem annak az érdekeit képviselték. A revansrezsim szíve közepe a patríciuslázadás: a mellőzött elit és felső középosztály akar bosszút állni az „osztályárulókon”.

Az elit részéről a leszámolás igénye nem feltétlenül anyagi természetű, inkább a mellőzöttség, az elismerés hiánya mozgatja. A Fidesszel szembeforduló értelmiségiek derékhadát nem az éhezés veszélye fenyegette a NER másfél évtizede alatt – sőt, a „száműzöttség” gyakran több vezetői állással, szolgálati autókkal és szabad szemmel is jól látható fizetésekkel járt –, hanem azért, mert mások lettek vezetők, nagykövetek stb., és nem ők.

A bosszú élén leginkább a globalista felső középosztály és elit áll, valamint az egyetemi világ. Ez utóbbinak lehetnek anyagi frusztrációi is, de még inkább presztízsbeliek vannak, amiket a tömegoktatás mai trendjében senki sem tud tartósan orvosolni.”

Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wasserwoman
2026. július 11. 20:12
Látlelet egy abszurd kormány létrejöttéről,remélem nemsokára irás jelenhet meg a bukásról
Válasz erre
0
0
mostar2222
2026. július 11. 20:05
ördöngös pepecselés Gyurcsány, büdöskomcsi elit, Brüsszel Ezek és hasonlók eszelős, folyamatos szajkózása is része a TISZA kétharmadának. Tehát, csak így tovább.
Válasz erre
0
0
mostar2222
2026. július 11. 19:55
fiúk, először a mocskotokat kell eltávolítani, van bőven. Azt ígérte, s teszi is.
Válasz erre
0
0
survivor
2026. július 11. 19:41
Az elit masod- harmad vonala. Ad analogiam: Nagy Francia Forradalom...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!