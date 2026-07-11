„Megadható-e, kik alkotják a Tisza társadalmi bázisát? Ezt a kérdést legalább három részre kell bontanunk: kik szavaztak rá, kik hozták létre és segítették, és kiknek az érdekében cselekszik?

Már a kampányban sokszor büszkélkedett az akkori ellenzék, hogy a képzettebbek támogatják őket, és a választások is ezt látszanak igazolni. Ami annyit jelent, hogy a nagyvárosi és magasabb jövedelmű rétegek támogatták, és még inkább a felső középosztály. Bizonyosan nem szegénylázadásról beszélünk. Noha a nép óriási többsége adott felhatalmazást az új rezsimnek, a revansvágy nem az alsóbb osztályokat, a szegényebbeket, vagy akár a szakszervezeteket jellemzi, hanem a mellőzött elitet és felső középosztályt.