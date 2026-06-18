„Látható, hogy azok, akik kárörvendve figyelik szenvedésünket, elkeseredettségünket és gyötrelmes útkeresésünket, nem érdekeltek abban, hogy megújulva rátaláljunk egy olyan útra, amelyen elindulva gyorsan megerősödünk a velük folytatott küzdelemre és a legyőzésükre. Épp ellenkezőleg: az az érdekük, hogy ne bírjunk felállni a fájdalmas ütésből, amit a választási vereség jelentett, hulljon szét politikai közösségünk, és tűnjünk el mi is az SZDSZ-hez, a Momentumhoz, a szocialistákhoz és a DK-hoz hasonlóan a politikai süllyesztőben.

Ha azt akarjuk, hogy az Orbán-fóbiások ellenkormányzása csak múló rossz emlék legyen pár év múlva, akkor a magunk szempontjait vegyük figyelembe megújulás közben. Ne hagyjuk magunkat szétverni, és halljuk meg azok szavát, akik egyáltalán nem akarják, hogy Orbán Viktor magunkra hagyjon bennünket. És ez nem mond ellent annak az ősi és jogos elvárásnak, hogy aki lopott, annak legalább képletesen le kell vágni a kezét.”