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momentum orbán viktor

Végleg el akarnak takarítani bennünket

2026. június 18. 06:10

Ha azt akarjuk, hogy az Orbán-fóbiások ellenkormányzása csak múló rossz emlék legyen pár év múlva, akkor a magunk szempontjait vegyük figyelembe megújulás közben.

2026. június 18. 06:10
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Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Látható, hogy azok, akik kárörvendve figyelik szenvedésünket, elkeseredettségünket és gyötrelmes útkeresésünket, nem érdekeltek abban, hogy megújulva rátaláljunk egy olyan útra, amelyen elindulva gyorsan megerősödünk a velük folytatott küzdelemre és a legyőzésükre. Épp ellenkezőleg: az az érdekük, hogy ne bírjunk felállni a fájdalmas ütésből, amit a választási vereség jelentett, hulljon szét politikai közösségünk, és tűnjünk el mi is az SZDSZ-hez, a Momentumhoz, a szocialistákhoz és a DK-hoz hasonlóan a politikai süllyesztőben. 

Ha azt akarjuk, hogy az Orbán-fóbiások ellenkormányzása csak múló rossz emlék legyen pár év múlva, akkor a magunk szempontjait vegyük figyelembe megújulás közben. Ne hagyjuk magunkat szétverni, és halljuk meg azok szavát, akik egyáltalán nem akarják, hogy Orbán Viktor magunkra hagyjon bennünket. És ez nem mond ellent annak az ősi és jogos elvárásnak, hogy aki lopott, annak legalább képletesen le kell vágni a kezét.”

Nyitókép: Mónus Márton/MTI


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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Majdmegmondom
2026. június 18. 07:28
Ezt csinálja a semmire sem alkalmas liberális-kommunista banda. Most ezerrel tolják az idióta admirális-generálist, amint legyengítették a Fideszt és a Mi hazánkat, azonnal támadásba lépnek és legyűrik I. Kártékony Péter királyt is. Simábban, mint gondolnánk. A farkas már betette a lábát a kismalac házába...
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antoniosalazar
2026. június 18. 07:12
ördöngös pepecselés 2026. június 18. 06:56 Szerencsére Dr. Miniszterelnök már átszervezett mindent és már azon dolgozik, hogy megbuktassa PoloskaPöti diktatúráját. Puccsot szervez?
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redl1986
2026. június 18. 07:06
Nem kár érted, ottó. Kicsit tisztább lesz a közélet. Egyébként, hány kezet is vágtatok le a másfél évtized alatt....? Megint csak átlátszóan hazudozol.
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ördöngös pepecselés
2026. június 18. 06:56
uncsi már ez a megújulás téma kezd olyan lenni mint a moslék 16évig tartó felállás vergődése aminek végül az vetett véget, hogy külföldi segédlettel mindenkit egy virtuális buborékba tereltek, átmosták az agyát és most vigyorog mint hülyegyerek a bántalmazói előtt mert 100 milliót ígértek neki ha hazudik. Szerencsére Dr. Miniszterelnök már átszervezett mindent és már azon dolgozik, hogy megbuktassa PoloskaPöti diktatúráját. Ha ő nem tudja, hogy kell akkor senki.
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