Mindent megtesznek a vásárlók kártalanításáért a Jazzfest szervezői

Bejelentették: újabb fesztivál marad el
A közlemény szerint az elmúlt időszakban több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, azonban egyik sem bizonyult életképesnek.
Még nem tudták felmérni a döntés pénzügyi következményeit.
A Jazzfest Budapest 2026 fesztiválját végül törölték. Kleb Attila fesztiváligazgató a Facebookon jelentette be a döntést. „Az elmúlt napokban minden lehetőséget megvizsgáltunk, kerestünk rövid- és hosszútávú megoldást is, azonban nem jártunk sikerrel. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált” – írta.
Idén nem kapták meg bérbe az Erkel Színházat, ezért alternatív helyszínt kellett keresniük. A Főváros támogatásával a Városháza Parkot ajánlották fel nekik. Itt azonban teljesen új infrastruktúrát kell építeni: színpadot, nézőteret, lelátót, valamint biztosítani kell az összes szükséges szolgáltatást. Ezek a költségek rendkívül magasak, ráadásul a külföldi fellépők honoráriumával és utazási költségeivel együtt mindent előre kell finanszírozni.
A szervezők szerint a korábbi pénzügyi támogatások gyakorlatilag nullára csökkentek, így a teljes költséget a jegyárakból kellett volna fedezni. A jegyeladások azonban drámaian elmaradtak a várttól:
a teljes jegykontingens mindössze 26-27 százaléka kelt el.
Emellett a rendezvényszervező szektort sújtó általános nehézségek is tovább rontották a helyzetet.
A szervezők hangsúlyozzák, hogy mindent meg fognak tenni a jegyvásárlók kártalanításáért. Kleb Attila ezt így fogalmazta meg:
Jelenleg még magunk sem látjuk döntésünk legtöbb következményét, anyagi vonzatát. Azonban sok bizonytalanság ellenére is hangsúlyozzuk, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a jegyvásárlóinkat kártalanítsuk. Mostantól kezdve minden erőnkkel a károk enyhítésén fogunk dolgozni.”
A szervezők ígéretük szerint prioritásként kezelik a jegyvásárlók kompenzációját, és folyamatosan dolgoznak a kárenyhítési lehetőségeken. Ugyanakkor jelezték, hogy a helyzet gyors változása miatt egységes kommunikációt folytatnak, így egyéni megkeresésekre nem biztos, hogy azonnal vagy részletesen tudnak válaszolni.
Nyitókép forrása: MTI/Kovács Márton
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A közlemény szerint az elmúlt időszakban több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, azonban egyik sem bizonyult életképesnek.
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