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erkel színház jazzfest kleb attila

Mindent megtesznek a vásárlók kártalanításáért a Jazzfest szervezői

2026. június 18. 10:08

Még nem tudták felmérni a döntés pénzügyi következményeit.

2026. június 18. 10:08
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A Jazzfest Budapest 2026 fesztiválját végül törölték. Kleb Attila fesztiváligazgató a Facebookon jelentette be a döntést. „Az elmúlt napokban minden lehetőséget megvizsgáltunk, kerestünk rövid- és hosszútávú megoldást is, azonban nem jártunk sikerrel. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált” írta.

A döntés háttere

Idén nem kapták meg bérbe az Erkel Színházat, ezért alternatív helyszínt kellett keresniük. A Főváros támogatásával a Városháza Parkot ajánlották fel nekik. Itt azonban teljesen új infrastruktúrát kell építeni: színpadot, nézőteret, lelátót, valamint biztosítani kell az összes szükséges szolgáltatást. Ezek a költségek rendkívül magasak, ráadásul a külföldi fellépők honoráriumával és utazási költségeivel együtt mindent előre kell finanszírozni.

A szervezők szerint a korábbi pénzügyi támogatások gyakorlatilag nullára csökkentek, így a teljes költséget a jegyárakból kellett volna fedezni. A jegyeladások azonban drámaian elmaradtak a várttól:

a teljes jegykontingens mindössze 26-27 százaléka kelt el.

Emellett a rendezvényszervező szektort sújtó általános nehézségek is tovább rontották a helyzetet.

A jegyvásárlók kártalanítása

A szervezők hangsúlyozzák, hogy mindent meg fognak tenni a jegyvásárlók kártalanításáért. Kleb Attila ezt így fogalmazta meg:

Jelenleg még magunk sem látjuk döntésünk legtöbb következményét, anyagi vonzatát. Azonban sok bizonytalanság ellenére is hangsúlyozzuk, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a jegyvásárlóinkat kártalanítsuk. Mostantól kezdve minden erőnkkel a károk enyhítésén fogunk dolgozni.”

A szervezők ígéretük szerint prioritásként kezelik a jegyvásárlók kompenzációját, és folyamatosan dolgoznak a kárenyhítési lehetőségeken. Ugyanakkor jelezték, hogy a helyzet gyors változása miatt egységes kommunikációt folytatnak, így egyéni megkeresésekre nem biztos, hogy azonnal vagy részletesen tudnak válaszolni.

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Márton

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