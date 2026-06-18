Mindent megtesznek a vásárlók kártalanításáért a Jazzfest szervezői

A Jazzfest Budapest 2026 fesztiválját végül törölték. Kleb Attila fesztiváligazgató a Facebookon jelentette be a döntést. „Az elmúlt napokban minden lehetőséget megvizsgáltunk, kerestünk rövid- és hosszútávú megoldást is, azonban nem jártunk sikerrel. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált” – írta.

A döntés háttere

Idén nem kapták meg bérbe az Erkel Színházat, ezért alternatív helyszínt kellett keresniük. A Főváros támogatásával a Városháza Parkot ajánlották fel nekik. Itt azonban teljesen új infrastruktúrát kell építeni: színpadot, nézőteret, lelátót, valamint biztosítani kell az összes szükséges szolgáltatást. Ezek a költségek rendkívül magasak, ráadásul a külföldi fellépők honoráriumával és utazási költségeivel együtt mindent előre kell finanszírozni.