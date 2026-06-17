Bejelentették: újabb fesztivál marad el

Nem tartják meg a 2026-os Jazzfest Budapestet – jelentette be a fesztivál szervezője. A döntés mögött több tényező is áll, mint például a fő helyszín elvesztése, valamint az emelkedő infrastrukturális költségek, ráadásul jelentősen elmaradnak a jegyeladások számai. A szervezők szerint az esemény így finanszírozhatatlanná vált, így lemondják az idei Jazzfest Budapestet. A beszámoló szerint a jegyek mindössze 26–27 százaléka kelt el a tervezett kontingensből.

Mint írták, az elmúlt öt évben jelentős nemzetközi sikereket értek el: összesen 271 koncertet rendeztek, 39 országból közel ezer művész részvételével. Ahogy fogalmaztak, eddig is korlátozottan kaptak csak állami és intézményi támogatást, a fesztivált döntően jegybevételből finanszírozták.