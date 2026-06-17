Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
erkel színház jazzfest budapestet jazzfest budapest

Bejelentették: újabb fesztivál marad el

2026. június 17. 09:00

A közlemény szerint az elmúlt időszakban több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, azonban egyik sem bizonyult életképesnek.

2026. június 17. 09:00
null

Nem tartják meg a 2026-os Jazzfest Budapestet – jelentette be a fesztivál szervezője. A döntés mögött több tényező is áll, mint például a fő helyszín elvesztése, valamint az emelkedő infrastrukturális költségek, ráadásul jelentősen elmaradnak a jegyeladások számai. A szervezők szerint az esemény így finanszírozhatatlanná vált, így lemondják az idei Jazzfest Budapestet. A beszámoló szerint a jegyek mindössze 26–27 százaléka kelt el a tervezett kontingensből.

Mint írták, az elmúlt öt évben jelentős nemzetközi sikereket értek el: összesen 271 koncertet rendeztek, 39 országból közel ezer művész részvételével. Ahogy fogalmaztak, eddig is korlátozottan kaptak csak állami és intézményi támogatást, a fesztivált döntően jegybevételből finanszírozták. 

A 2026-os évre azonban a szervezők elveszítették korábbi fő helyszínüket, az Erkel Színházat, miután az üzemeltetésében változás történt, és az új kezelők nem kívánták bérbe adni a létesítményt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mohai Balázs/MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. június 17. 09:57
buktoragyufaarus 2026. június 17. 09:16 • Szerkesztve "De szomorú,lemondták a fesztivált.Ilyen sem fordult még elő a történelemben.🤣A kutyát nem érdekelt alig adtak el jegyet." Sajnos tényleg egyre több a hozzád hasonló sutyerák, akik legfeljebb a Majka, Krubi és a hererázós obántakarodj, mocskosfidesz zenei produkciókat érik fel csak ésszel. A jazz a blues az egy szektás fasz számára teljesen felfoghatatlan.
Válasz erre
0
0
sandor
2026. június 17. 09:36
Majd a pride mindent pótól.
Válasz erre
2
0
hannibal2
2026. június 17. 09:28
Remélem a fellépők a Tiszára szavaztak. :)
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
•••
2026. június 17. 09:16 Szerkesztve
De szomorú,lemondták a fesztivált.Ilyen sem fordult még elő a történelemben.🤣A kutyát nem érdekelt alig adtak el jegyet.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!