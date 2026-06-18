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Kaja Kallas Európai Unió Gideon Szaár

Kaja Kallas elintézte: Izrael megszakítja a kapcsolatot az Európai Unió külügyi vezetőjével

2026. június 18. 12:31

Az izraeli külügyminiszter nem nézte jó szemmel Kaja Kallas viselkedését.

2026. június 18. 12:31
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Gideon Szaár izraeli külügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy megszakít minden kapcsolatot Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel.

Szaár azért döntött a kapcsolatok megszakítása mellett, mert olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Kallas zárt körű mexikói megbeszéléseken Izraelt az egykori dél-afrikai, rasszista és szegregációs apartheid-rendszerhez hasonlította. Kallas a csaknem egy hete nyilvánosságra került értesüléseket azóta sem cáfolta.

Kaja Kallas asszony, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője már hosszú ideje megszállottan és kirívó tisztességtelenséggel lép fel Izrael Állam ellen”

– írta Szaár a Facebookon.

„Köszönöm annak a sok európai választott tisztségviselőnek, akik elhatárolódtak ezektől a súlyos kijelentésektől és elítélték őket” – folytatta az izraeli külügyminiszter.

„Kallas asszony azonban mindeddig sem cáfolatot, sem reakciót, sem bármiféle magyarázatot nem adott az ügyben. Ezért Izrael Állam külügyminisztereként nincs más választásom, mint megszakítani minden kapcsolatot vele mindaddig, amíg vissza nem vonja ezt a vérvádat, amelyet az egyetlen zsidó állammal, egyben a Közel-Kelet egyetlen demokráciájával szemben fogalmazott meg” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 16 komment

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Sorrend:
bookof
2026. június 18. 13:14
Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás utáni 36 év legnagyobb belpolitikai botránya lett a "zsolti bácsi" ügy.Ehhez képest az "öszödi beszéd" óvódás mese gyerekeknek.Az hogy egy regnáló miniszterelnökről kiderül hogy pedofíliával mocskolja be a politikai ellenfelét, mindezt zsarolással és megvesztegetéssel az példátlan a magyar politikában.Ennek súlyosabb következményei lesznek mint azt most a legtöbben gondolják.Ha belebukik a Tisza akkor azért ha nem bukik bele akkor meg azért.
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1
1
jan36
2026. június 18. 13:06
Mit vártatok? Elég ránézni a lófejére. Egy faék egyszerűégű kvótapicsa. Milyen lehet a népe, ahonnan szalajtották?
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1
1
kailniris
•••
2026. június 18. 13:02 Szerkesztve
Az eus folyosói pletykák szerint, kajakallas megszakította a kapcsolatot az eu külügyi szóvivőjével, a mexikói kijelentése miatt...
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1
0
lofejazagyban-2
•••
2026. június 18. 12:59 Szerkesztve
több nőt a politikába, és minden faszányos lesz!
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5
0
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