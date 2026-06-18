Tinédzserek késeltek meg egy férfit az egyik budapesti Lidlben

Egy budapesti szupermarketben késeltek meg egy szobafestőként dolgozó férfit – írja a 24.hu. A támadás előzménye az volt, hogy a férfi viccből odaszólt egy általa korábbról ismert nőnek – akivel egy volt munkája során találkozott –, hogy „már zárva van a Lidl”. A nővel tartó két kamasz fiú emiatt rátámadt a férfira.

Az idősebb, 17 éves fiatal többször mellkason szúrta az áldozatot.

A Fővárosi Főügyészség a 17 esztendős elkövetőt emberölés kísérletével vádolja, míg 15 éves társát garázdaság vétségével. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a két fiatal beismerte a bűncselekményt, azonban kezdetben azt állították, hogy a sértett kötekedett velük és agresszíven viselkedett. A vádirat szerint a két fiú rokoni kapcsolatban áll egymással. Tavaly március 13-án többedmagukkal mentek vásárolni egy józsefvárosi áruházba. Ott tartózkodott a későbbi áldozat is, aki viccnek szánva szólította meg a társaság egyik női tagját.