Tinédzserek késeltek meg egy férfit az egyik budapesti Lidlben

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Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.
Egy budapesti szupermarketben késeltek meg egy szobafestőként dolgozó férfit – írja a 24.hu. A támadás előzménye az volt, hogy a férfi viccből odaszólt egy általa korábbról ismert nőnek – akivel egy volt munkája során találkozott –, hogy „már zárva van a Lidl”. A nővel tartó két kamasz fiú emiatt rátámadt a férfira.
Az idősebb, 17 éves fiatal többször mellkason szúrta az áldozatot.
A Fővárosi Főügyészség a 17 esztendős elkövetőt emberölés kísérletével vádolja, míg 15 éves társát garázdaság vétségével. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a két fiatal beismerte a bűncselekményt, azonban kezdetben azt állították, hogy a sértett kötekedett velük és agresszíven viselkedett. A vádirat szerint a két fiú rokoni kapcsolatban áll egymással. Tavaly március 13-án többedmagukkal mentek vásárolni egy józsefvárosi áruházba. Ott tartózkodott a későbbi áldozat is, aki viccnek szánva szólította meg a társaság egyik női tagját.
A 17 éves fiú megsértődött a megjegyzésen, összeszólalkozott a férfival, majd ököllel kétszer arcon ütötte. Ekkor csatlakozott hozzá a 15 éves társa is, aki hátulról ütlegelte az áldozatot.
A 17 éves ezután elővett egy kést, és többször mellkason, illetve hasba szúrta a férfit. Az áldozat védekezése közben a támadó elesett, majd egy társuk szétválasztotta őket. A szúrások miatt az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a használt kés és a szúrások helye miatt a férfi akár életét is veszthette volna. Az ügyészség a 17 éves fiúra fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést, míg 15 éves társára közérdekű munkát indítványozott.
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