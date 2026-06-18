Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi főügyészség késelés Lidl

Tinédzserek késeltek meg egy férfit az egyik budapesti Lidlben

2026. június 18. 12:19

Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.

2026. június 18. 12:19
null

Egy budapesti szupermarketben késeltek meg egy szobafestőként dolgozó férfit – írja a 24.hu. A támadás előzménye az volt, hogy a férfi viccből odaszólt egy általa korábbról ismert nőnek – akivel egy volt munkája során találkozott –, hogy „már zárva van a Lidl”. A nővel tartó két kamasz fiú emiatt rátámadt a férfira.

Az idősebb, 17 éves fiatal többször mellkason szúrta az áldozatot.

A Fővárosi Főügyészség a 17 esztendős elkövetőt emberölés kísérletével vádolja, míg 15 éves társát garázdaság vétségével. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a két fiatal beismerte a bűncselekményt, azonban kezdetben azt állították, hogy a sértett kötekedett velük és agresszíven viselkedett. A vádirat szerint a két fiú rokoni kapcsolatban áll egymással. Tavaly március 13-án többedmagukkal mentek vásárolni egy józsefvárosi áruházba. Ott tartózkodott a későbbi áldozat is, aki viccnek szánva szólította meg a társaság egyik női tagját.

A 17 éves fiú megsértődött a megjegyzésen, összeszólalkozott a férfival, majd ököllel kétszer arcon ütötte. Ekkor csatlakozott hozzá a 15 éves társa is, aki hátulról ütlegelte az áldozatot.

A 17 éves ezután elővett egy kést, és többször mellkason, illetve hasba szúrta a férfit. Az áldozat védekezése közben a támadó elesett, majd egy társuk szétválasztotta őket. A szúrások miatt az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a használt kés és a szúrások helye miatt a férfi akár életét is veszthette volna. Az ügyészség a 17 éves fiúra fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést, míg 15 éves társára közérdekű munkát indítványozott.

Nyitókép forrása: Pixabay

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2026. június 18. 13:19
Én most nagyon aggódom. A gyilkos fiúkára nehogy valamelyik felügyelő ferde szemmel nézzem, esetleg szájon csapja, mert akkor olyan botrány lesz abból, hogy belebukik a Tisza. Arról nem is szólva, hogy az emberi jogok....
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. június 18. 13:15
Józsefváros, két fiatal, szúrt... Három szó, ami mindent megmagyaráz. Jelöljük meg a "C" választ Vágó úr.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. június 18. 13:13
"Angliában a szikh tőr, a kirpán viselése legális, de szigorú szabályokhoz kötött. A brit törvények a kirpánt a szikh vallás kötelező, szent tárgyaként (az öt "K" egyikeként) ismerik el, amely a hitet, a méltóságot és a gyengék védelmét szimbolizálja" Magyarországon is ideje lenne bevezetni, a hazánkban állomásozó indiai vendég"munkásoknak" kijár ezen jog.
Válasz erre
0
0
Leskelődő
2026. június 18. 13:12
Semmi baj, a hazudós tiszások hamarosan kiszabadítják őket a Szőlő utcából.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!