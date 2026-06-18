Pénteken újabb jelentős változás jön az üzemanyagárakban

Újabb üzemanyag-árcsökkenés jön pénteken, bruttó 7-7 forinttal lesz olcsóbb a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.

A csökkenő üzemanyagárak hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az árszabásra.