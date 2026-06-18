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tankolás üzemanyagár árcsökkenés

Pénteken újabb jelentős változás jön az üzemanyagárakban

2026. június 18. 11:54

Örülünk?

2026. június 18. 11:54
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Újabb üzemanyag-árcsökkenés jön pénteken, bruttó 7-7 forinttal lesz olcsóbb a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.

A csökkenő üzemanyagárak hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az árszabásra.

A Tisza-kormány a minap jelentette be, hogy eltörlik a Fidesz által bevezetett védett üzemanyagárat.

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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 12 komment

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Sorrend:
Nagyhuba1
2026. június 18. 12:46
magyar-1977 Mossa ki a száját sóssavas wc tisztítóval!
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0
0
magyar-1977
2026. június 18. 12:44
magyar-1977 Magyarorszag-elveszett 2026. június 18. 12:44 Ki monda, hogy 480,- lesz, lefosott cigány?:DDDDDD A bukott kucu ígért a fajtádnak ezer feletti benzinárat...bemásoljam, lefosott fing?:DDDDDDDDD
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0
2
magyar-1977
2026. június 18. 12:41
magyar-1977 lendvaiildiko 2026. június 18. 12:41 Nekem mindegy csak az egyfogú illibernyák orbáncigányok visítsanak!:DDDDDDD
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0
2
magyar-1977
2026. június 18. 12:40
magyar-1977 minarik 2026. június 18. 12:40 Cigánykulás a pofád orbánárva!:DDDDDDDDDDDDDD
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