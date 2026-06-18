Pénteken újabb jelentős változás jön az üzemanyagárakban

Rétvári Bence: Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben
A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.
Örülünk?
Újabb üzemanyag-árcsökkenés jön pénteken, bruttó 7-7 forinttal lesz olcsóbb a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.
A csökkenő üzemanyagárak hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az árszabásra.
A Tisza-kormány a minap jelentette be, hogy eltörlik a Fidesz által bevezetett védett üzemanyagárat.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd