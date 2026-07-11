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tárgyalás irán egyesült államok donald trump üzemanyagár

Iráni háború: Ezen múlhat, hogy újra nőnek-e az üzemanyagárak!

2026. július 11. 11:33

A tűzszünetnek vége, az olajárak ingadoznak, de van remény, hogy a Hormuzi-szoros stabilizálódni fog.

2026. július 11. 11:33
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Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Irán nyilvánosan kijelentené, hogy a Hormuzi-szoros nyitva áll, és vállalná, hogy leállítja a kereskedelmi hajókra irányuló tűzzel való támadásokat a szombaton Ománban megrendezendő tárgyalások keretében.

A BBC szerint az amerikai média meg nem nevezett tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Teherán Donald Trump elnök tanácsadóinak zárt körben elismerte: a hajókra leadott lövöldözés hiba volt, bár az irániak állítólag egy lázadó belső csoportra hárították a felelősséget.

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Trump kijelentette, hogy mindkét fél megállapodott a tárgyalások folytatásában a Hormuzi-szoros körüli összecsapások ellenére is.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy országa „betartotta a szavát” a fegyverszünet tekintetében, és X-en azt mondta, hogy az Egyesült Államok sértette meg a megállapodást.

Júniusban az Egyesült Államok és Irán fegyverszüneti megállapodást írtak alá, amelynek értelmében Irán többek között biztonságos átjutást biztosít a kereskedelmi hajók számára.

Teherán szerint egy „tévelygő” keményvonalas csoport próbálta aláásni a tárgyalásokat azzal, hogy tüzet nyitott a kereskedelmi hajókra – közölték magas rangú amerikai tisztviselők a CBS News riportereivel. 

A szombati tárgyalásokat várhatóan JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint két, a közel-keleti tárgyalásokban aktívan részt vevő személy – Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner – fogja vezetni.

Egy pénteki sajtótájékoztatón az amerikai tisztviselők elmondták, hogy regionális közvetítőkön keresztül üzenetet közvetítettek Teherán vezetésének, amelyben azt követelték, hogy Irán adjon ki nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a szoros nyitva van, és hogy abbahagyja a kereskedelmi hajókra való lövöldözést – több média beszámolója szerint.

„Vagy kiadják nekünk azt a nyilatkozatot, vagy nem lesz számukra kedvező kimenetele a dolognak”

 – mondta egy tisztviselő, akit a Reuters hírügynökség idézett.

Szombat hajnalban Trump reagált azokra a jelentésekre is, miszerint Irán merényletet tervezett ellene. A Truth Socialon írt bejegyzésében kijelentette, hogy az amerikai hadsereg egy ilyen támadásra válaszul „teljesen megsemmisítené és lerombolná az ország minden területét”.

Nyitóképek: Alex MARTIN / AFP

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
optimista-2
2026. július 11. 12:40
Ha lenne Európában orosz olaj és gáz(vezeték) ki nem szarná le a Hormuzi szorost ? Von der Leyen miatt emelkednek majd az árak.
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OszkárOszi
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2026. július 11. 12:21 Szerkesztve
A hadszíntér, ahol az amerikai - iráni háború folyik, az a média.Pontosabban: Média - ógörögül.
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