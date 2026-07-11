Iráni háború: Ezen múlhat, hogy újra nőnek-e az üzemanyagárak!

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Irán nyilvánosan kijelentené, hogy a Hormuzi-szoros nyitva áll, és vállalná, hogy leállítja a kereskedelmi hajókra irányuló tűzzel való támadásokat a szombaton Ománban megrendezendő tárgyalások keretében.

A BBC szerint az amerikai média meg nem nevezett tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Teherán Donald Trump elnök tanácsadóinak zárt körben elismerte: a hajókra leadott lövöldözés hiba volt, bár az irániak állítólag egy lázadó belső csoportra hárították a felelősséget.